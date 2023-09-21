«Большая ошибка!»: Сокуров возмутился запретом на показ якутского фильма «Айта»

Так, указывается, что в картине положительные стороны героев одной национальности противопоставлены «подчеркнуто негативным чертам» героев другой национальности. Александр Сокуров уверен, что режиссер не хотел «стравливать» народы.

«Принципиально эта ситуация абсолютно несправедливая. Это большая ошибка. Режиссер прямо сказал, что он собирался создавать и что создал. Не верю, что в кинематографе может быть что-то, что стравливает народы, по крайней мере в традиции русского кино… Мы этого не умеем, нас этому не учили. Уж точно режиссер из Якутии не сумел бы сделать так, чтобы кого-то на кого-то натравить. Это очень странная политическая акция. Кино нельзя запрещать. Это по природе свободное искусство», - сказал Сокуров.

Режиссер фильма Степан Бурнашев уже объяснил, что никакого «национализма» он не имел в виду. По его словам, которые приводит журналистка Маша Истомина, своим фильмом он хотел показать, к чему может привести разобщенность народов. История как раз о том, указал Бурнашев, что разобщенность, деление людей на «своих» и «чужих» может «привести к трагедии», передает «Радиоточка НСН».

Сокуров отметил, что госведомства должны не запрещать фильмы, а формировать трезвое общественное отношение к культуре. При этом режиссер заявил, что своими действиями Роскомнадзор подставляет Минкультуры РФ.

«Устройте дискуссии, обсудите фильм... Государственные ведомства должны не запрещать, а каким-то образом формировать трезвое общественное отношение к культуре. Каждый запрещенный фильм – это предмет для серьезного общественного обсуждения. Кроме того, нельзя подставлять так Минкультуры, делать им такие замечания. В министерстве в этом смысле профессиональных людей несопоставимо больше, чем в других ведомствах. Возможно, это сделано с разрешения администрации президента, но тогда мне совсем непонятно политическое поведение государства в области культуры», – указал собеседник НСН.

Кроме того, Сокуров выразил мнение, что ситуация в российском кинематографе на этом фоне ухудшится. Он рассказал, что на сегодняшний день все пути для молодого кино и так закрыты.

«Наверное, в Якутии это будет воспринято совершенно определенно. Зря федеральное министерство с такой легкостью принимает такие решения. К сожалению, у нас нет организации, которая могла бы вступить в диалог с этим министерством и публично об этом говорить. Режиссеры, создающие кинокартины, уже и так не подают заявки по многим темам. Для молодого кино закрыты абсолютно все пути. У нас нет серьезного сатирического кино, не в игровом, не в документальном жанре… Нет и исследовательского кино», - резюмировал Сокуров.