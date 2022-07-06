«Поеду, если выпустят!» Сокуров объяснил, почему решил показать «Сказку» в Локарно
Швейцария менее политизированная, чем Канны, а фестиваль в Локарно не боится показывать передовое кино, сказал в эфире НСН Александр Сокуров.
Кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что считает Локарно более подходящей площадкой для показа его фильма «Сказка», чем Каннский фестиваль.
Ранее стало известно, что фильм Сокурова «Сказка» вошел в программу основного конкурса 75-го кинофестиваля в швейцарском Локарно, который пройдет с 3 по 13 августа.
«Конечно, это более подходящая площадка. Швейцария нейтральная страна и политическая обстановка там другая. И сам фестиваль – это фестиваль молодого кино, который показывает самое передовое кино, сделанное в мире, и ничего не боится», - сказал Сокуров.
При этом он рассказал, при каких условиях поедет в Швейцарию, чтобы представить там фильм.
«Фестиваль сам попросил предоставить им фильм для показа, поэтому я воспринял это с благодарностью. Если меня выпустят из страны, то поеду. Если не выпустят, то не поеду. Вот и все», - подчеркнул режиссер.
Ранее организаторы Каннского фестиваля, проходившего в мае на фоне бойкота российских делегаций, говорили, что готовы пригласить на него Кирилла Серебренникова и Александра Сокурова «вне зависимости от политической обстановки».
При этом Сокуров сказал тогда «Радиоточке НСН», что не повезет в Канны «Сказку».
«Нет, конечно, нет. Фильм "Сказка" - слишком серьезный для того, чтобы участвовать в Каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля», - объяснил свое решение режиссер.
Фильм «Сказка» снимался без государственного финансирования. Это фантастическая история о событиях Второй мировой войны.
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