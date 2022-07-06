«Поеду, если выпустят!» Сокуров объяснил, почему решил показать «Сказку» в Локарно

Кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что считает Локарно более подходящей площадкой для показа его фильма «Сказка», чем Каннский фестиваль.

Ранее стало известно, что фильм Сокурова «Сказка» вошел в программу основного конкурса 75-го кинофестиваля в швейцарском Локарно, который пройдет с 3 по 13 августа.