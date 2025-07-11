Генерал Соболев назвал условие для «полного поражения» Украины
Для наступления ВС РФ в Донбассе и прорыва обороны ВСУ мешают вражеские дроны, необходимо господство в воздухе, заявил НСН генерал Виктор Соболев.
Для прорыва ВС РФ в Донбассе необходимо нарастить обороноспособность и обеспечить господство в воздухе, но это не будет означать полное поражение Киева, рассказал НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
У Украины осталось лишь два варианта действий, чтобы избежать российского прорыва. Немецкое издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что либо Украина должна перейти к организованному оперативному отступлению, чтобы сохранить боеспособность войск, либо отойти за Днепр. Соболев рассказал, что для этого нужно сделать ВС РФ.
«Если бы ВСУ отошли за Днепр, для нас это была бы выгодная ситуация. Мы бы обеспечили зону безопасности и освободили свои объекты. Но все равно это ближайшая задача. Российская армия дойдет до Днепра к Новому году, если мы сделаем все, чтобы она увеличивала свою боеспособность и наконец применяла танки. Наступление должно быть на танках, а не на мотоциклах. Для этого нужно защитить технику от дронов и обеспечить господство в воздухе. Вот тогда мы быстро-быстро все решим. Красная армия Донбасс в годы Великой Отечественной войны за 39 суток освободила», - заявил Соболев.
Как утверждает генерал, взятие Донбасса ВС РФ не станет полным поражением для Украины. По его мнению, для этого российская армия должны захватить Киев и Львов. Удастся ли это сделать и есть ли такие цели, он не сказал.
«Для полного поражения ВСУ, наверное, нужно взять как минимум Киев. И то, там может западная Украина не согласится, тогда и Львов тоже нужно взять, тогда будет полное [поражение]», - заявил Соболев.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ установили контроль над селом Зеленая Долина в ДНР.
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