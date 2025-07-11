Для прорыва ВС РФ в Донбассе необходимо нарастить обороноспособность и обеспечить господство в воздухе, но это не будет означать полное поражение Киева, рассказал НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

У Украины осталось лишь два варианта действий, чтобы избежать российского прорыва. Немецкое издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что либо Украина должна перейти к организованному оперативному отступлению, чтобы сохранить боеспособность войск, либо отойти за Днепр. Соболев рассказал, что для этого нужно сделать ВС РФ.

«Если бы ВСУ отошли за Днепр, для нас это была бы выгодная ситуация. Мы бы обеспечили зону безопасности и освободили свои объекты. Но все равно это ближайшая задача. Российская армия дойдет до Днепра к Новому году, если мы сделаем все, чтобы она увеличивала свою боеспособность и наконец применяла танки. Наступление должно быть на танках, а не на мотоциклах. Для этого нужно защитить технику от дронов и обеспечить господство в воздухе. Вот тогда мы быстро-быстро все решим. Красная армия Донбасс в годы Великой Отечественной войны за 39 суток освободила», - заявил Соболев.