Ремейк российской комедии «Холоп» снимут в Египте
В Египте снимут ремейк комедии «Холоп». Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», об этом заявила сценаристка российского фильма Дарья Грацевич.
На творческой встрече в рамках фестиваля «Горький fest» она указала, что в африканской стране «другой менталитет, другая культура», поэтому она консультирует египетского автора «чтобы формат работал».
«Локальный автор отвечает за всё – за героев, за шутки, за гэги, за местный колорит. Я здесь только наблюдатель», - заключила Грацевич.
Ранее стало известно, что Турции стартовала работа над производством нового многосерийного проекта, который станет ремейком российского сериала «Почка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru