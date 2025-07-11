Ремейк российской комедии «Холоп» снимут в Египте

На творческой встрече в рамках фестиваля «Горький fest» она указала, что в африканской стране «другой менталитет, другая культура», поэтому она консультирует египетского автора «чтобы формат работал».

«Локальный автор отвечает за всё – за героев, за шутки, за гэги, за местный колорит. Я здесь только наблюдатель», - заключила Грацевич.

Ранее стало известно, что Турции стартовала работа над производством нового многосерийного проекта, который станет ремейком российского сериала «Почка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

