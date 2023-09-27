Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»

Причиной отзыва удостоверения послужило то, что Роскомнадзор нашел в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». После этого ведомство потребовало от видеосервисом устранить нарушение, а онлайн-кинотеатры удалили «Айту» из своих библиотек.

Напомним, в основе сюжета киноленты история несчастной любви якутской школьницы Айты к русскому полицейскому Афоне. Беременная Айта решила покончить жизнь самоубийством, после чего умерла в больнице. При этом она оставила предсмертную записку: «Афоня, я тебя ненавижу!» Отец погибшей девушки Айаал решил отомстить за свою дочь. Так как начальник местной полиции Николай отказался выдать Афоню, Айаал уговорил сельчан штурмовать полицейский участок. Однако в последний момент выяснилось, что Афоня — местный житель, якутский школьник.

По словам представителя Роскомнадзора, положительные стороны героев одной национальности в картине противопоставляется негативным чертам героев другой национальности.

Отмечается, что прокатное удостоверение было выдано ленте в феврале 2022 года. Картину рекомендовали для показа зрителям старше 16 лет. «Айта» стала самой кассовым якутским фильмом — картина собрала 26,4 млн рублей, а фильм посмотрели около 80 тысяч зрителей.

Кроме того, «Айта» получила сразу две награды кинофестиваля авторского кино «Зимний» в декабре 2022 года. Бурнашев был признан лучшим режиссером, а роль начальника отдела полиции (его сыграл Иннокентий Луковцев) признали лучшей мужской ролью.

Ранее режиссер и сценарист Александр Сокуров заявил, что требование Роскомнадзора к видеосервисам удалить якутский фильм «Айта» является большой ошибкой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

