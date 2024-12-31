«Голубой огонек» против «Небриллиантовой руки»: Какие телепрограммы покажут под Новый год

ТРАДИЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ КАНАЛОВ

Телеканалы ежегодно соревнуются за рейтинги. По данным Mediascope, в новогоднюю ночь 2024 года «Новогодняя ночь на Первом 10 лет спустя» получила долю зрителей в 27,6%, что позволило Первому каналу стать лидером рейтинга. В программе были представлены самые громкие хиты последних лет.

Однако в отрыв от конкурентов уйти не удалось, поскольку «Голубой огонек» от «России 1» в новогоднюю ночь 2024 года смотрели 26,8% россиян. Телеканал год от года сознательно делает ставку на традиционный формат, поскольку именно этого от него ждет аудитория. Как рассказал в интервью НСН телевизионный обозреватель Александр Мельман, такая стратегия в определенном смысле выигрышна.

«Телеканал "Россия 1" сознательно делает консервативный огонек уже много лет, и часто выигрывает на этом, потому что зритель большей частью традиционен. Людям хочется того, что они уже знают, без претензий. По телевизору знакомые артисты, при этом человек ест салаты, пьет шампанское, общается с членами семьи и одним глазом посматривает. Первый канал иногда делал неожиданные вещи. Зрителю при этом нужно отвлечься от всего и только в телевизор смотреть. У каждого свои приоритеты в этом смысле», - пояснил он.

Как добавил собеседник НСН, смена формата требует не только креативных идей, но и финансовых вложений. При этом зритель, который включает телевизор в новогоднюю ночь, часто непритязателен, и не факт, что оценит новаторство по достоинству.

Следуя привычному сценарию, в предстоящую новогоднюю ночь канал «Россия 1» представит «Новогодний Голубой огонек», ведущими которого станут Андрей Малахов и Мария Ситтель. В роли соведущих выступят Дмитрий Губерниев, певец Николай Басков и актриса Татьяна Веденеева.

Первый канал в свою очередь представит «Новогоднюю ночь на Первом. 30 лет вместе», ведущими которой станут актеры Лариса Гузеева и Максим Аверин. Также на Первом канале появятся Дмитрий Борисов, Юлия Барановская, Екатерина Стриженова и Светлана Зейналова.