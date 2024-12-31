«Голубой огонек» против «Небриллиантовой руки»: Какие телепрограммы покажут под Новый год
Тем, кто устал от привычного новогоднего телевидения, стоит отдать предпочтение телеканалу ТНТ, заявил НСН Александр Мельман.
В предстоящую новогоднюю ночь россиян ждут музыкальные праздничные программы, которые многие давно называют обобщенно «голубыми огоньками». Среди них «Новогодняя ночь» на «Первом» и, собственно «Голубой огонек» на «России 1».
При этом опрос SuperJob показал, что 47% россиян не намерены смотреть праздничные телевизионные огоньки в новогоднюю ночь. Доля тех, кто не хочет смотреть это по ТВ, выше среди людей до 34 лет и с более высоким доходом. Также 34% заявили, что включат новогодние огоньки для фона, еще 10% будут смотреть конкретные «огоньки», а 9% пока не приняли решения. Среди артистов, которых хотели бы увидеть на телеэкране, опрошенные выделили Ярослава Дронова (Шаман), Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева, Нилетто и Люсю Чеботину.
ТРАДИЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ КАНАЛОВ
Телеканалы ежегодно соревнуются за рейтинги. По данным Mediascope, в новогоднюю ночь 2024 года «Новогодняя ночь на Первом 10 лет спустя» получила долю зрителей в 27,6%, что позволило Первому каналу стать лидером рейтинга. В программе были представлены самые громкие хиты последних лет.
Однако в отрыв от конкурентов уйти не удалось, поскольку «Голубой огонек» от «России 1» в новогоднюю ночь 2024 года смотрели 26,8% россиян. Телеканал год от года сознательно делает ставку на традиционный формат, поскольку именно этого от него ждет аудитория. Как рассказал в интервью НСН телевизионный обозреватель Александр Мельман, такая стратегия в определенном смысле выигрышна.
«Телеканал "Россия 1" сознательно делает консервативный огонек уже много лет, и часто выигрывает на этом, потому что зритель большей частью традиционен. Людям хочется того, что они уже знают, без претензий. По телевизору знакомые артисты, при этом человек ест салаты, пьет шампанское, общается с членами семьи и одним глазом посматривает. Первый канал иногда делал неожиданные вещи. Зрителю при этом нужно отвлечься от всего и только в телевизор смотреть. У каждого свои приоритеты в этом смысле», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, смена формата требует не только креативных идей, но и финансовых вложений. При этом зритель, который включает телевизор в новогоднюю ночь, часто непритязателен, и не факт, что оценит новаторство по достоинству.
Следуя привычному сценарию, в предстоящую новогоднюю ночь канал «Россия 1» представит «Новогодний Голубой огонек», ведущими которого станут Андрей Малахов и Мария Ситтель. В роли соведущих выступят Дмитрий Губерниев, певец Николай Басков и актриса Татьяна Веденеева.
Первый канал в свою очередь представит «Новогоднюю ночь на Первом. 30 лет вместе», ведущими которой станут актеры Лариса Гузеева и Максим Аверин. Также на Первом канале появятся Дмитрий Борисов, Юлия Барановская, Екатерина Стриженова и Светлана Зейналова.
На главных телеканалах страны россиян ждет выступление таких артистов, как Юрий Антонов, Лариса Долина, Лев Лещенко, Олег Газманов, SHAMAN, Люся Чеботина, Валерия, Алексей Чумаков, Дима Билан, Владимир Пресняков и Филипп Киркоров. Ежегодно в праздничном телеэфире встречаются как состоявшиеся артисты, так и молодые исполнители. По данным СМИ, впервые в рамках «Голубого огонька» на телеканале «Россия 1» может появится певица Татьяна Куртукова и попавшая в скандал с квадроберами Mia Boyka.
Помимо новогодних «огоньков» на двух главных телеканалах страны, представители эстрады успевают появиться и в других проектах разной степени новизны. По словам телекритика Мельмана, одним из удачных примеров последних лет являются музыкальные пародии от телеканала ТНТ.
«С "Иваном Васильевичем" у них получилось. Ранее это делалось неталантливо, а в прошлом году вышло лихо, здорово, по-своему красиво и современно. Зритель с одной стороны включает "огоньки" фоном, с другой стороны без этого уже не может. При этом он плюется, говоря: "Сколько можно смотреть на одних и тех же". Вот ТНТ предлагает очередную альтернативу, пока это еще «на новенького» и не стало консервативной традицией. Сначала я отнесся к проектам скептически, но вижу, что они могут. У них есть творческая продюсерская и креативная группа, которая этим занимается. Хотя на вкус и цвет товарищей нет. Иногда зритель бывает непритязательный: посмотрят, что покажут», - заявил он.
В предстоящем году ТНТ намерен удивить зрителей пародией на знаменитую советскую комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовую руку». В работе над новым проектом телеканала «Небриллиантовая рука» принимают участие режиссеры Миша Семичев и Роман Ким, а также креативные продюсеры Андрей Шелков и Максим Ткаченко, которые представляли предыдущие новогодние ремейки — «СамоИрония судьбы!» и «Иван Васильевич меняет все!».
Телеканал НТВ в новогоднюю ночь покажет специальный праздничный выпуск шоу «Маска», за которым последует «Квартирник НТВ у Маргулиса» под названием «Опять 25». В гостях выступят Дмитрий Маликов с рок-группой The Hatters, Лариса Долина, основатель и солист группы «Непара» Александр Шоуа, а также актриса Юлия Пересильд со своей группой «Мандрагора».
НОВОГОДНИЙ ЭФИР БЕЗ ГЛЮКОЗЫ
С началом спецоперации ряды артистов в новогоднем телеэфире поредели. У продюсеров есть негласное распоряжение не приглашать в эфир артистов, которые включены в реестры иноагентов, экстремистов и террористов, а также тех, кто критикует спецоперацию либо замешаны в иных скандалах. К примеру, раньше ни один общий концерт не обходился без Аллы Пугачевой, однако уже третий год подряд ее нет в эфире, как и Валерия Меладзе. В новогоднюю ночь с 2023 на 2024 года россиянам не показали и выступление Филиппа Киркорова из-за скандала вокруг «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая произошла в конце прошлого года.
Певицу Наталью Чистякову-Ионову, более известную как Глюкоза, которая тоже побывала на вечеринке Ивлеевой, тогда не вырезали из новогоднего эфира, однако в новом году она может не избежать подобной участи. Как сообщал Telegram-канал Shot, артистка попала в «черный список» для выступлений на новогодних телешоу после того, как суд признал ее виновной в употреблении наркотических средств и назначил исполнительнице пять тысяч рублей штрафа.
Впрочем, есть и такие артисты, кто наиболее вероятно появится в новогоднем эфире, хотя проживает за пределами России и даже не ведет активной концертной деятельности на территории страны. Как сообщал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, в новогоднем концерте на Первом канале примет участие певица Кристина Орбакайте. При этом в разговоре с НСН он подчеркнул, что телезрители не захотят увидеть подобного выступления.
«По большому счету в нашей стране к Орбакайте санкций нет никаких. Она не иноагент, не состоит ни в каких списках. Но мы знаем позицию ее мамы, маминого мужа-иноагента, все прекрасно понимают их позицию. У нас есть серьезно раненные ребята, которые лежат в больницах, кто-то из них тоже будет смотреть на телевизор в новогоднюю ночь, и что – они будут видеть тех, кто не поддерживает страну, а здесь только зарабатывает деньги и тратит их в стране НАТО? Я считаю, что это неправильно», - сообщил он.
Как сообщает Telegram-канал Baza, негласно в число нежелательных исполнителей записаны и молодые артисты. К примеру, считается, что творчество Доры и Slava Marlow подрывает традиционные семейные ценности, пропагандирует асоциальный образ жизни и дискредитирует ВС РФ.
«ПЕСНЯ» НЕ ПРОЩАЕТСЯ
Важным событием новогоднего телеэфира неизменно является «Песня года» на телеканале «Россия 1». Уже в 18-й раз ведущими фестиваля станут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. По количеству проведенных фестивалей они сравнялись с Ангелиной Вовк и Евгением Меньшовым, которые ассоциировались у зрителей с «Песней года» ранее.
Состав артистов в основной программе фестиваля из года в год не претерпевает значительных изменений. В 2025 году в нем примут участие солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой, Шаман (Ярослав Дронов) Дима Билан, Николай Басков, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Алсу, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Егор Крид, IOWA, группа DABRO, Александр Иванов. При этом Валерий Леонтьев, который ранее в Москве выступал на юбилейном концерте композитора Игоря Крутого, не выйдет на сцену. В последний раз он участвовал в «Песне года» в 2021 году. Как отметил телекритик Мельман, этот фестиваль в прошлом был важным мерилом, однако раньше песни были другими.
«Для меня важный критерий – это "Песня года". Как же мы ее ждали в советское время, какие открытия там были. Теперь вообще ни на одной песне не остановишь взгляд. Однако аудитория непритязательна и будет это смотреть. Раньше были песни-события по музыке и, прежде всего, по стихам. Поэты и композиторы сидели в зале, их представляли. Артистов ждали, это всегда было душевно, песни входили в душу, а сейчас все утрачено. Теперь же - песни однодневки», - уточнил он.
В 2021 году музыкальному фестивалю исполнилось 50 лет, тогда на сцену «Песни года» впервые вышли Хабиб и Мари Краймбрери. Также появился отдельный фестиваль «Новая песня года», на котором теперь выступают блогеры и молодые исполнители, популярные у детей. Среди заявленных исполнителей этого года - Ольга Серябкина, Аня Pokrov, Татьяна Куртукова, Юля Гаврилина и многие другие.
ГОНОРАР НОВОГОДНИЙ
Обсуждался в 2024 году не только вопрос запрета на выступление определенных артистов, но и размер их гонораров. Еще в октябре 2024 депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть выплаты исполнителям в преддверии съемок новогодних «огоньков». По его словам, недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы.
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН уточнил, что артисты участвуют в новогодних «огоньках» бесплатно, и если они не будут этого делать, тем же депутатам не под что будет пить шампанское в новогоднюю ночь.
«Новогодние "огоньки" у нас все "на шару" - бесплатно. Нам ничего никто не платит. Видимо, неосведомленный депутат. Можно ему вообще сказать, что мы с удовольствием не будем сниматься в "огоньке". Но мне интересно, подо что он тогда будет вечером пить шампанское. Человек делает заявление, лишь бы о нем заговорили. Он себя пропиарил. Сегодня если мы идем на "огонек", мы хотим всех порадовать и вместе с руководством телеканалов создать атмосферу праздника для зрителей», - заявил он.
В свою очередь композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш сообщил «Радиоточке НСН», что депутатам Госдумы стоило бы обсуждать более важные для страны темы, чем гонорары артистов, поскольку в этом деле спрос всегда рождает предложение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более 40 раз
- В аэропорту Махачкалы ввели план «Ковер»
- Летевшие в Казань рейсы из Сургута и Томска перенаправили в Бегишево
- СМИ: В Шостке прогремели взрывы
- Хуситы заявили о второй ракетной атаке за неделю по аэропорту Тель-Авива
- МО: За 2024 год ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО и в Курской области
- СМИ: Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля
- ГИБДД: Водителям необходимо заменить права, срок действия которых истек в 2022 году
- СМИ: Украинские спецслужбы готовят провокации с осколками боеприпасов РФ
- МО: За ночь ВСУ атаковали Россию 68 дронами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru