Депутат Смолин рассказал, как оценивать качество образования в вузах
Ряд заведений игнорируют требования государства, но это не значит, что контроль полностью отсутсвует, заявил в пресс-центре НСН Олег Смолин.
Процесс аккредитации стал прозрачнее, что привело к резкому росту отказов от Рособрнадзора, рассказал член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин в пресс-центре НСН.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в последние годы в России появился пласт частных высших учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность. Она призвала приостановить их лицензирование и навести порядок в сфере высшего образования в ходе своего выступления в верхней палате парламента. Смолин объяснил, в чем проблема частных вузов.
«Мы слегка отпустили вожжи. Количество лицензий стало расти, конечно, не так, как в 2011 году, когда был рост на 15% за год. У нас сформировалось ядро негосударственных вузов, которое дает качественное образование. С другой стороны, часть из них игнорирует процедуру аккредитации. На мой взгляд, она сильно поменялась в лучшую сторону. Раньше смотрели только на бумаги, без конкретных проверок. Поэтому Рособрнадзор подтверждает, что количество отказов стало больше, а жалоб меньше, потому что проверка стала прозрачнее», — подчеркнул он.
Депутат указал, какой признак должен определять уровень университета.
«Качество надо оценивать по адекватным критериям. Считать баллы ЕГЭ поступающих? Это точно не вариант. Мы же не оцениваем школу по успеваемости первоклассников. Мы должны оценивать по трудоустройству выпускников. Если специалисты востребованы в народном хозяйстве, значит все работает нормально», — добавил он.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов в эфире НСН поддержал идею Матвиенко разобраться с «лишними» вузами.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме раскрыли будущее частных вузов
- Депутат Смолин рассказал, как оценивать качество образования в вузах
- В Индии заявили, что США не требуют сокращения импорта российской нефти
- СМИ: Турция не намерена пускать корабли НАТО в Черное море
- Могут уволить? Как работодатели борются с опозданиями сотрудников
- Роспотребнадзор не зафиксировал случаев заражения новым штаммом коронавируса PJ.2.1
- В Москве повара одного из ресторанов арестовали по обвинению в терроризме
- В Германии автомобиль въехал в толпу, пострадали до пяти человек
- Роспотребнадзор: От гриппа привились более 31 млн россиян
- В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20 в США