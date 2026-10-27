Процесс аккредитации стал прозрачнее, что привело к резкому росту отказов от Рособрнадзора, рассказал член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин в пресс-центре НСН.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в последние годы в России появился пласт частных высших учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность. Она призвала приостановить их лицензирование и навести порядок в сфере высшего образования в ходе своего выступления в верхней палате парламента. Смолин объяснил, в чем проблема частных вузов.