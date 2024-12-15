Опрос: Около половины россиян не будут смотреть новогодние шоу

Почти половина граждан России отказалась от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Superjob».

По данным источника, смотреть развлекательные шоу в новогоднюю ночь собирается лишь каждый десятый россиянин. При этом 34% респондентов включат эти программы для фона, а 47% и вовсе отказались от их просмотра.

Согласно исследованию, в России женщины чаще мужчин включают новогодние шоу для фона. Однако среди опрошенных граждан в возрасте старше 45 лет каждый второй будет включать такие передачи, тогда как среди молодежи — только треть. Также отмечается, что граждане, у которых нет детей, реже смотрят новогодние музыкальные шоу чем те, у кого есть дети.