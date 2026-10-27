В Москве повара одного из ресторанов арестовали по обвинению в терроризме

Суд в Москве арестовал иностранного гражданина - повара столичного ресторана за участие в террористической организации и призывы к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Речь идет о 21-летнем Исроиле Идрисове (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), трудоустроенном поваром в заведении Claudia. Фигурант обвиняется в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, а также в публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.

«Продлен срок содержания под стражей», - указано в материалах дела.

Фигурант признал вину, пишет RT. Идрисов отправлен в СИЗО.

Ранее бывшего депутата Госдумы Олега Михайлова (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) задержали по обвинению в оправдании терроризма с использованием интернета, сообщает «Радиоточка НСН».

