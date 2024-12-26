Россияне назвали самые новогодние звуки и песни
Бой курантов является для большинства россиян самым новогодним звуком. Так ответили 43% участников опроса HiFi-стриминга «Звук».
Второе место в рейтинге заняла музыка из новогодних фильмов (27%). Для 25% опрошенных самым новогодним звуком является звон бокалов. ТОП-5 замкнули шипение бенгальских огней (13%) и хруст снега под ногами (9%).
Самой новогодней песней, по мнению 20% респондентов, является «В лесу родилась елочка» Леонида Бекмана. Исполненная Валентиной Толкуновой «Кабы не было зимы» Юрия Энтина и Евгения Крылатова заняла второе место (13%). Песня «Звенит январская вьюга» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» стала третьей (12%).
Кроме того, в ТОП попали композиции «Новогодняя» от группы «Дискотека Авария» (11%), «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь» (6%) и «На Тихорецкую состав отправится» из «Иронии Судьбы» Эльдара Рязанова (5%).
Ранее сервис доставки «Купер» выяснил, что самым популярным алкогольным напитком, который россияне выбирают в Новый год, является шампанское, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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