Россияне назвали самые новогодние звуки и песни

Второе место в рейтинге заняла музыка из новогодних фильмов (27%). Для 25% опрошенных самым новогодним звуком является звон бокалов. ТОП-5 замкнули шипение бенгальских огней (13%) и хруст снега под ногами (9%).

Самой новогодней песней, по мнению 20% респондентов, является «В лесу родилась елочка» Леонида Бекмана. Исполненная Валентиной Толкуновой «Кабы не было зимы» Юрия Энтина и Евгения Крылатова заняла второе место (13%). Песня «Звенит январская вьюга» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» стала третьей (12%).

Кроме того, в ТОП попали композиции «Новогодняя» от группы «Дискотека Авария» (11%), «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь» (6%) и «На Тихорецкую состав отправится» из «Иронии Судьбы» Эльдара Рязанова (5%).

Ранее сервис доставки «Купер» выяснил, что самым популярным алкогольным напитком, который россияне выбирают в Новый год, является шампанское, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

