СМИ: Турция не намерена пускать корабли НАТО в Черное море

Турция не намерена отказываться от ограничений военного присутствия в Черном море, предусмотренных Конвенцией Монтре. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.

НАТО хочет усилить свое присутствие в Черном море

Ранее Болгария после атак беспилотников на суда в акватории в своей исключительной экономической зоне запросила помощь НАТО.

По данным издания, Анкара поддерживает меры по укреплению безопасности Болгарии и Румынии, однако против появления в море дополнительных военно-морских сил нечерноморских государств.

«США и Франция уже продолжительное время стремятся расширить свое присутствие в регионе, однако Анкара выступает против таких планов», - подчеркивает газета.

Турция опирается на Конвенцию Монтре, которая регулирует проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:КораблиНАТОТурция

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