СМИ: Турция не намерена пускать корабли НАТО в Черное море

Ранее Болгария после атак беспилотников на суда в акватории в своей исключительной экономической зоне запросила помощь НАТО.

По данным издания, Анкара поддерживает меры по укреплению безопасности Болгарии и Румынии, однако против появления в море дополнительных военно-морских сил нечерноморских государств.

«США и Франция уже продолжительное время стремятся расширить свое присутствие в регионе, однако Анкара выступает против таких планов», - подчеркивает газета.

Турция опирается на Конвенцию Монтре, которая регулирует проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

