СМИ: Турция не намерена пускать корабли НАТО в Черное море
Турция не намерена отказываться от ограничений военного присутствия в Черном море, предусмотренных Конвенцией Монтре. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.
Ранее Болгария после атак беспилотников на суда в акватории в своей исключительной экономической зоне запросила помощь НАТО.
По данным издания, Анкара поддерживает меры по укреплению безопасности Болгарии и Румынии, однако против появления в море дополнительных военно-морских сил нечерноморских государств.
«США и Франция уже продолжительное время стремятся расширить свое присутствие в регионе, однако Анкара выступает против таких планов», - подчеркивает газета.
Турция опирается на Конвенцию Монтре, которая регулирует проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.
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