Никита Кологривый сыграет суперагента в ремейке «Бриллиантовой руки»

Действие фильма «Небриллантовая рука» развернется в вымышленном советском времени в наши дни. Семен Семенович Горбунков в исполнении Тимура Батрутдинова отправится в путешествие на круизном лайнере. Последним иностранным портом перед прибытием на Родину будет старый Дубай, где контрабандисты наложат главному герою гипс с новыми смартфонами, фенами Dyson и другими товарами, которые привозят в обход государства.

Ранее сообщалось, что российский актер Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне телесериала Amazon «Мистер и миссис Смит». Студии-производители сериала искали на главные роли – Джона и Джейн Смит – актеров в возрасте 20 лет и планировали подписать годовые контракты с артистами. Образ мистера Смита воплотит Эйдельштейн, кто станет его партнершей, пока неизвестно, передает «Радиоточка НСН».

