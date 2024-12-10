Никита Кологривый сыграет суперагента в ремейке «Бриллиантовой руки»

Актер Никита Кологривый сыграет суперагента 006 в новогоднем ремейке «Небриллиантовая рука», сообщил телеканал ТНТ.

Отмечается, что Кологривый исполнит роль сотрудника секретного бюро по борьбе с контрабандой. Персонажа агента 006 придумали специально для Кологривого. Премьера картины состоится вечером 31 декабря.

СМИ: Актер Никита Кологривый получает от 12 млн рублей за съемки в рекламе

Действие фильма «Небриллантовая рука» развернется в вымышленном советском времени в наши дни. Семен Семенович Горбунков в исполнении Тимура Батрутдинова отправится в путешествие на круизном лайнере. Последним иностранным портом перед прибытием на Родину будет старый Дубай, где контрабандисты наложат главному герою гипс с новыми смартфонами, фенами Dyson и другими товарами, которые привозят в обход государства.

Ранее сообщалось, что российский актер Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне телесериала Amazon «Мистер и миссис Смит». Студии-производители сериала искали на главные роли – Джона и Джейн Смит – актеров в возрасте 20 лет и планировали подписать годовые контракты с артистами. Образ мистера Смита воплотит Эйдельштейн, кто станет его партнершей, пока неизвестно, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ФильмРоссияАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры