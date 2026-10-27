Государство разрабатывает изменения в регулировании частных учебных заведений, рассказал в пресс-центре НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин.



По данным Рособрнадзора, с 2021 по 2025 год количество частных образовательных организаций, получивших лицензии, выросло на 15%, а число организаций, получивших государственную аккредитацию хотя бы по одной образовательной программе, — на 39%. По данным мониторинга Минобрнауки за 2025 год, в России насчитывалось 1257 организаций высшего образования, участвовавших в мониторинге, из которых 330 были частными. Смолин отметил, что уже скоро их число может сократиться.