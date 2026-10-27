В Госдуме раскрыли будущее частных вузов
Образовательным учреждениям станет сложнее получить лицензию, заявил в пресс-центре НСН Олег Смолин.
Государство разрабатывает изменения в регулировании частных учебных заведений, рассказал в пресс-центре НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин.
По данным Рособрнадзора, с 2021 по 2025 год количество частных образовательных организаций, получивших лицензии, выросло на 15%, а число организаций, получивших государственную аккредитацию хотя бы по одной образовательной программе, — на 39%. По данным мониторинга Минобрнауки за 2025 год, в России насчитывалось 1257 организаций высшего образования, участвовавших в мониторинге, из которых 330 были частными. Смолин отметил, что уже скоро их число может сократиться.
«Совет Федерации на данный момент рассматривает все рекомендации и предложения. Мой прогноз — будут предложены изменения в законодательство, которые не приостановят деятельность частных вузов, но сделают более сложным процесс получения лицензия для всех образовательных учреждений. Мы не должны ограничивать право на образование, но остановить выдачу фиктивных дипломов. Главное сейчас — разработать адекватные критерии, которые бы не тормозили развитие», — объяснил он.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с НСН поддержал идею Матвиенко разобраться с «лишними» вузами.
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