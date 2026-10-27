Роспотребнадзор не зафиксировал случаев заражения новым штаммом коронавируса PJ.2.1
Случаев заражения обнаруженным в мире штаммом коронавируса PJ.2.1 не зафиксировано в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве указали, что специалисты постоянно проводят оперативный мониторинг заболеваемости. Сейчас случаи заражения вариантом SARS-CoV-2 PJ.2.1 в РФ не зарегистрированы, пишет RT.
По данным Роспотребнадзора, новый штамм отличается повышенной способностью S-белка вируса связываться с рецептором ACE2 на поверхности клеток организма. Теоретически это может способствовать более интенсивной передаче инфекции. Вместе с тем ведомство указало, что вариант PJ.2.1 не вызывает более тяжелого течения заболевания.
Ранее научный руководитель НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что распространение нового штамма требует эпидемиологического мониторинга и проверки необходимости обновления вакцин.
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