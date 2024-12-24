Критик Бабичев: Заменить Пугачеву на «Голубом огоньке» могла бы Кадышева
Заменить народную артистку СССР Аллу Пугачеву на традиционном «Голубом огоньке» могла бы народная артистка РФ Надежда Кадышева. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.
По его словам, среди россиян наблюдается рост популярности к народной музыке, на фоне которого увеличился спрос на концерты Кадышевой. В результате певица, на которую «свалилась пятикратная слава», была вынуждена поднять гонорары за выступления.
«Кадышеву можно назвать народной царицей сцены на данный момент... Она объединяет и старшее поколение... и молодёжь... как мне кажется, она максимально подходит под все эти звания», — сказал критик.
Бабичев добавил, что на место Пугачёвой также могли бы претендовать Лолита и Лариса Долина.
Ранее российский боец смешанного стиля, чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев заявил, что Алле Пугачёвой, уехавшей из России после начала спецоперации, не следует возвращаться в страну, пишут «Известия».
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