Критик Бабичев: Заменить Пугачеву на «Голубом огоньке» могла бы Кадышева

По его словам, среди россиян наблюдается рост популярности к народной музыке, на фоне которого увеличился спрос на концерты Кадышевой. В результате певица, на которую «свалилась пятикратная слава», была вынуждена поднять гонорары за выступления.

«Кадышеву можно назвать народной царицей сцены на данный момент... Она объединяет и старшее поколение... и молодёжь... как мне кажется, она максимально подходит под все эти звания», — сказал критик.

Бабичев добавил, что на место Пугачёвой также могли бы претендовать Лолита и Лариса Долина.

Ранее российский боец смешанного стиля, чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев заявил, что Алле Пугачёвой, уехавшей из России после начала спецоперации, не следует возвращаться в страну, пишут «Известия».

