У опозданий может быть множество причин, но сперва с сотрудником стоит поговорить, а потом уже принимать решение о наказании. Для этого стоит также грамотно задокументировать все нарушения, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.



В России не смогли уволить работника за регулярные опоздания — суд встал на его сторону. Электромонтёр из Санкт-Петербурга ежедневно приходил на работу на 40 минут позднее. Руководство делало ему выговоры за нарушение деловой этики, а потом уволило за неисполнение рабочих обязанностей. Однако он пошёл в суд, где выиграл апелляцию: суд посчитал, что после четырёх лет работы без нареканий увольнение — несоразмерное наказание. Мужчину восстановили в должности и присудили компенсацию в 900 тысяч рублей, пишет Mash. Лоикова объяснила, как это возможно.