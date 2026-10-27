Роспотребнадзор: От гриппа привились более 31 млн россиян

Свыше 31 млн россиян сделали прививку от гриппа в этом сезоне. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

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«В регионах России продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день привито более 31,4 млн граждан», - указали в ведомстве.

Как напомнили в федеральной службе, вакцинацию важно пройти людям из групп риска: часто болеющим ОРВИ, имеющим хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения, ожирение. Кроме того, к зоне повышенного риска относятся маленькие дети, беременные женщины и пожилые люди.

Ранее глава НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов предупредил о распространении новых штаммов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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