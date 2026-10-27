В Германии автомобиль въехал в толпу, пострадали до пяти человек

Автомобиль въехал в толпу в немецком Нойштадт-ам-Рюбенберге, есть пострадавшие. Об этом пишет DPA со ссылкой на полицию.

Водителю автобуса в Екатеринбурге, въехавшего в толпу, грозит до 7 лет колонии

По данным полиции, водитель намеренно направил машину на скопление людей. Предположительно, управлявший авто и пострадавшие могли знать друг друга. Водителю удалось скрыться с места ЧП.

В результате инцидента пострадали до пяти человек, их доставили в больницу, угрозы жизни нет.

Ранее в Кане во Франции авто въехало в толпу, погиб один человек, десять пострадали, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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