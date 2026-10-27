В Германии автомобиль въехал в толпу, пострадали до пяти человек

По данным полиции, водитель намеренно направил машину на скопление людей. Предположительно, управлявший авто и пострадавшие могли знать друг друга. Водителю удалось скрыться с места ЧП.

В результате инцидента пострадали до пяти человек, их доставили в больницу, угрозы жизни нет.

Ранее в Кане во Франции авто въехало в толпу, погиб один человек, десять пострадали, напоминает Ura.ru.

