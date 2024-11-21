Продюсер Рудченко: Орбакайте никогда не откажется от концертов в России

Певица Кристина Орбакайте не станет отказываться от возможности выступать в России, заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

Пугачева назвала «страшилками» слухи вокруг статуса иноагента для нее

«Не будем гадать, появится ли Орбакайте в новогодних шоу. Но она однозначно не может отказаться от выступлений в России. Не может отпустить рынок», — сообщил он в беседе с NEWS.ru.

Как уточнил Рудченко, весь музыкальный материал Орбакайте сделан на русском языке и посвящен ментальным ценностям, которые близки жителям России. Продюсер также напомнил, что относительно недавно и певица Алла Пугачева, выпустив новую песню, предприняла попытку «завирусить» ее в России.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что Орбакайте примет участие в новогоднем концерте на Первом канале, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:МузыкаПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры