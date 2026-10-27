Директор Долиной призвал прекратить травлю артистки

Директор певицы, народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин призвал прекратить травлю исполнительницы в интернете и публичном пространстве. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Лучше б молчала»: Почему Долиной больше не дадут машину с мигалками

По словам Пудовкина, Долина «не солнечный зайчик и никогда не пыталась им быть», отмечает RT.

«У нее была, есть и будет всегда своя позиция.... Но мы все ошибаемся. И, безусловно, ошибки были признаны, и много раз про это говорили», - указал директор.

Пудовкин заявил, что Долина сталкивается с «беспрецедентным давлением, хайпом, издевательством» и откровенной травлей. Собеседник агентства назвал это недопустимым в личном и профессиональном аспектах.

Ранее Лариса Долина решила приостановить выступления и отменила пять концертов до конца года, по словам певицы, на нее навели порчу.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры