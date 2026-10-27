В Индии заявили, что США не требуют сокращения импорта российской нефти
США не добиваются от Индии сокращения закупок сырой нефти из России. Об этом рассказал министр нефти и природного газа республики Хардип Сингх Пури изданию The Economic Times.
«Индия не сталкивается с давлением со стороны США с целью сокращения импорта российской нефти», - указал он.
Министр добавил, что американский лидер Дональд Трамп отменил новые санкции и пошлины на экспорт в отношении российских энергоносителей, избавив Индию от потенциальных 100-процентных тарифов.
Ранее СМИ сообщили, что на фоне перебоев с поставками энергоносителей из Персидского залива индийская сторона нарастила закупки нефти из РФ до исторического максимума.
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