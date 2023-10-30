«Фредди против Барби!»: Озолотит ли кинотеатры новый пиратский кинохит

Нелегальные показы фильма «Барби» в России начались в середине сентября. Крупные киносети отказались показывать этот фильм, однако остальных не смутило грядущее «возмездие за пиратство». Премьеры фильма с Марго Робби и Райаном Гослингом с удовольствием посетили многие облачившиеся в розовое звезды. Теперь вслед за прекрасной куклой на российские экраны грозит пробраться ужасный медведь.

Экранизация легендарной игры «Five Nights at Freddy’s» вышла на мировые экраны в минувшие выходные и стала лидером проката в США со сборами $78 млн. При этом новинка установила рекорд среди всех фильмов, выходивших на Хэллоуин. С учетом еще $52,6 млн, собранных за уикенд в 64 странах, «Пять ночей с Фредди» показали самый мощный старт среди хорроров 2023 года.

Скандальная студия озвучки Red Head Sound, активно продвигавшая пиратскую «Барби», поспешила объявить 30 октября, что российская премьера фильма «Пять ночей с Фредди» состоится 4 ноября.

Однако, кинотеатры на стали дожидаться «качественной озвучки» и уже показывают американский хит. Например, фильм о Фредди можно посмотреть в Москве, он есть в сегодняшней афише кинотеатра «Атлантис» у метро Аннино.

Более того, по данным сайта «Кинобизнес», по итогам минувших выходных, нелегальные «Пять ночей с Фредди» заработали в российских кинотеатрах 63 млн рублей, заняв второе место вслед за сказкой «По щучьему велению». Эта цифра в полтора раза превысила сборы за уикенд российских фильмов «Императрицы» с Юлией Пересильд и «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком.

Кинокритик Давид Шнейдеров говорил НСН, что «воровать – нехорошо» и возмущался нелегальным показом «Барби». Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова также уверяла, что пиратские фильмы не оправдали ожиданий.

«Пиратский контент, как показала практика, не дал тех результатов, на которые рассчитывали кинотеатры, которые на это шли. Связано это отчасти с тем, что постепенно меняется отношение к иностранному кино в том виде, в котором это было раньше. Но самое главное, что нет маркетинговой части, рекламных затрат на продвижение контента. Рекламы вообще нет. Любая голливудская картина раньше поддерживалась сотнями миллионов в маркетинге», - отмечала Зинякова на пресс-конференции в НСН.