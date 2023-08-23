Прокат фильма «Барби» в российских кинотеатрах стартует 9 сентября
Профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound в своей группе в соцсети «ВКонтакте» объявила о завершении работы над дубляжом фильма «Барби».
В сообщении говорится, что в озвучке киноленты принимали участие «официальные российские голоса» исполнителей главных ролей Марго Робби и Райана Гослинга - Татьяна Шитова и Андрей Бархударов.
В студии уточнили, что в российских кинотеатрах фильм Греты Гервиг начнут показывать с 9 сентября, причём зрителям представят «не экранку, а цифровую копию высочайшего качества».
«Мы торжественно открываем приём заявок для формирования стартового списка! Если вы хотите, чтобы фильм завезли именно к вам, то обращайтесь с просьбой напрямую к кинотеатрам вашего города», - заключили в Red Head Sound.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в ведомства не поступало заявок на выдачу прокатных удостоверений американским кинокартинам фильмам «Барби» и «Оппенгеймер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru