Прокат фильма «Барби» в российских кинотеатрах стартует 9 сентября

В сообщении говорится, что в озвучке киноленты принимали участие «официальные российские голоса» исполнителей главных ролей Марго Робби и Райана Гослинга - Татьяна Шитова и Андрей Бархударов.

В студии уточнили, что в российских кинотеатрах фильм Греты Гервиг начнут показывать с 9 сентября, причём зрителям представят «не экранку, а цифровую копию высочайшего качества».

«Мы торжественно открываем приём заявок для формирования стартового списка! Если вы хотите, чтобы фильм завезли именно к вам, то обращайтесь с просьбой напрямую к кинотеатрам вашего города», - заключили в Red Head Sound.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в ведомства не поступало заявок на выдачу прокатных удостоверений американским кинокартинам фильмам «Барби» и «Оппенгеймер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

