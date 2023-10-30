«Шаг за миллиард?»: Сборы фильма «По щучьему велению» впечатлили киноиндустрию

Дети с удовольствием пошли на красивую сказку, успех которой поддержали «Императрицы» с «Повелителем ветра», сказал в эфире НСН Роман Исаев.

Старт в прокате российского фильма «По щучьему велению» вдохновил киноиндустрию, ожидающую, что он станет «миллиардером», заявил в интервью НСН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Фэнтези Александра Войтинского «По щучьему велению» за первый прокатный уикенд собрало 406 млн рублей, подсчитал сайт «Кинобизнес». В числе лидеров также оказались российские фильмы «Императрицы» и «Повелитель ветра», каждый из которых собрал в районе 40 млн рублей.

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«Старт замечательный, такой, как и предполагался, в районе 300-500 млн рублей за первый уикенд. Это крупный проект, он был очень ожидаемый, удалось зацепить каникулы и семейную аудиторию. Дети с удовольствием пошли на яркую и красивую сказку. Это достойный старт, который порадовал и кинотеатры, и зрителей, и прокатчиков, и в целом индустрию, потому что с весны у нас не было крупных российских релизов, собирающих сотни миллионов рублей на старте. Сегодняшние цифры позволяют надеяться, что фильм по итогам проката подберется к миллиардной отметке, а вполне вероятно "достойным шагом" уйдет за миллиард. Нашей индустрии сейчас категорически нужны подобные проекты», - сказал Исаев.

По его словам, «Императрицы» с Юлией Пересильд провели выходные на максимуме, как и «Повелитель ветра», путь к успеху которого закончится в ноябре.

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«Для "Императриц" 40 млн рублей - это достойный результат, больше вряд ли могло бы быть. Будем надеяться, что он продержится в прокате и дальше. Такие проекты должны появляться, пусть они будут. При этом не всегда это исторически достоверно, больше, наверное, какая-то беллетристика в сторону Валентина Пикуля. То что "Повелитель" собрал 40 млн, это вполне достойные цифры, но он уже "сходит". Этот проект зашел более возрастной аудитории 30-35 плюс и не особо зацепил молодежь. Думаю, что в следующий уикенд все проекты отстоят очень хорошо за счет объединяющего народ праздника, многие захотят сходить в кино. Там и у Конюхова, и у остальных проектов все будет очень неплохо с учетом динамики падения от недели к недели. А дальше, конечно, он будет уходить с экранов», - заключил собеседник НСН.

Сын знаменитого путешественника Федора Конюхова Оскар ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что три раза посмотрел фильм «Повелитель ветра», где его отца играет Федор Бондарчук.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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