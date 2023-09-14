«Пиратский беспредел?»: Москва дождалась премьеры «Барби»

Более ста кинотеатров в Москве и других городах России 14 сентября начали «официальный» нелегальный показ фильма «Барби», собравшего в мировом прокате уже более $1,4 млрд.

Опубликован внушительный список кинотеатров по всей стране, в которых покажут картину с Марго Робби и Райаном Гослингом. В их числе и кинотеатры сети «Киномакс», которая подтвердила показы в Москве, указав на неких «арендаторов».

Владельцев кинотеатров не остановила позиция Минкультуры, которое не выдавало лицензий на прокат «Барби» и называло этот фильм не соответствующим нашим ценностям.