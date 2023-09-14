«Пиратский беспредел?»: Москва дождалась премьеры «Барби»
Сеть «Киномакс» начала показывать «Барби» в Москве под видом «проекта арендаторов», к ней присоединились кинотеатры в сотне городов России, при этом «Барби» уже на на Rutube.
Более ста кинотеатров в Москве и других городах России 14 сентября начали «официальный» нелегальный показ фильма «Барби», собравшего в мировом прокате уже более $1,4 млрд.
Опубликован внушительный список кинотеатров по всей стране, в которых покажут картину с Марго Робби и Райаном Гослингом. В их числе и кинотеатры сети «Киномакс», которая подтвердила показы в Москве, указав на неких «арендаторов».
Владельцев кинотеатров не остановила позиция Минкультуры, которое не выдавало лицензий на прокат «Барби» и называло этот фильм не соответствующим нашим ценностям.
ОТ АБИНСКА ДО RUTUBE: «БАРБИ УЖЕ В РОССИИ»
Студия профессиональной озвучки Red Head Sound, анонсировавшая премьеру «Барби» в переводе «официальными российскими голосами», в ночь на четверг подтвердила, что показы фильма начнутся с 14 сентября.
Опубликован список конкретных кинотеатров, где покажут голливудский хит. Их более ста, география показов – от Абинска до Ярославля. Также отмечается, что в Москве «Барби» покажет сеть «Киномакс».
В «Киномаксе» также анонсировали показ «Барби» с 14 сентября. При этом там указали, что «фильм демонстрируется в рамках проекта Кинотека компании "Фильмотека", арендующей залы кинотеатра». Билеты можно купить на официальном сайте киносети по цене от 400 рублей. Сегодня «Барби» показывают в 9 московских кинотеатрах «Киномакса».
Вместе с тем, Telegram-канал «Радиоточка НСН» выяснил, что на Rutube уже выложена полная версия «Барби» в хорошем качестве.
Согласно прогнозу сайта «Бюллетень кинопрокатчика», пиратский релиз «Барби» затмит собой все остальные новинки киноуикенда. Интересно, что по итогам прошлых выходных самым успешным релизом в России стал фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы», который также показывали без лицензии в рамках так называемого «предсеансового обслуживания» под видом короткометражек и документалок.
«ИЩИТЕ ПРАВИЛЬНЫХ ПИРАТОВ»: МИНКУЛЬТУРЫ ПРОТИВ МЕДВЕДЕВА?
В Минкультуры ранее отвергли идею эксперимента с принудительным лицензированием голливудских фильмов «Барби» и «Оппенгеймер».
«Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — сказал замминистра культуры Андрей Малышев, комментируя соответствующее предложение депутата Владислава Даванкова.
Однако кинотеатры, по сути, открыто наплевали на позицию Минкультуры. Вместе с тем, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорили, что надо искать «правильных пиратов».
«Знаете что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них (…) Вот, если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" там и прочие, значит будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно», — сказал Дмитрий Анатольевич в мартовском интервью российским СМИ.
В унисон ему высказался и Дмитрий Сергеевич.
«Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами — те, кто нас ограбил; те, кто захватил наши активы, украл наши активы.(…) Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься», — сказал Песков 25 марта.
Крупные киносети заняли выжидающую позицию и вновь не стали комментировать НСН перспективу заработать на пиратских показах до официального решения государства по принудительному лицензированию.
Кинокритик Давид Шнейдеров говорил НСН в этой связи, что поддерживает противников «воровства» голливудских фильмов.
«Воровать - нехорошо, этому учили с детства всех. Правообладателя продавать нам не хотят, значит мы воруем. Сети "Каро" и "Формула кино" поступают правильно и разумно, отказываясь показывать ворованный продукт. Они понимают, что ситуация не может тянуться вечно, но если сейчас показывать ворованное, после ее нормализации им американские студии больше ничего никогда не дадут», - объяснял Шнейдеров.
При этом, по его мнению, в случае официального показа в России «Барби» «мгновенно» догнала бы по сборам «Чебурашку» (собрал более $91 млн рублей – прим. НСН). Вполне возможно, это был бы самый кассовый фильм года в России.
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