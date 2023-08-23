«Воровать плохо!»: Шнейдеров оценил прокатный потенциал «Барби» выше «Чебурашки»

Голливудский фильм «Барби» в случае выхода в официальный прокат в России мог бы стать самым кассовым релизом года, заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Российская студия Red Head Sound ранее заявила о завершении работы над дубляжом фильма «Барби». По ее данным, картина выйдет в российский прокат 9 сентября, а сейчас там собирают заявки от кинотеатров. Отмечается, что это будет не «экранка», а «цифровая копия высочайшего качества».