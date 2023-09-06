«Три часа славы!»: Нелегальный «Оппенгеймер» пришел в Москву раньше «Барби»
Журналисты попали на секретный показ «Оппенгеймера» в Новой Москве, «розовый бум» перенесли на 14 сентября, а Минкультуры оставило крупные киносети без миллиардов.
Истерия вокруг возможного показа в России голливудских фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» приближается к своему апогею. В Минкультуры не разрешали прокат этих картин в стране, однако СМИ сообщили 6 сентября, что в Москве уже показали фильм о Роберте Оппенгеймере, которого сыграл Киллиан Мерфи (на фото).
Тайная премьера «Барби» в столице анонсировалась на 9 сентября, однако ее сроки немного сдвинулись. При этом представители крупных киносетей, для которых показ этих фильмов мог бы стать спасением, демонстративно отмалчиваются до официальной отмашки властей.
СЕКРЕТНЫЙ ПОКАЗ: «ДУБАК» И «РОЗОВЫЙ БУМ»
Громкие кассовые успехи «Чебурашки» и «Вызова» стали глотком воздуха для российских кинотеатров, но не спасением. Лето оказалось провальным, а свет в конце тоннеля может зажечь лишь «Холоп 2», премьера которого запланирована на 1 января. На этом фоне «Барби» и «Оппенгеймер» могли бы сделать кассу, однако российские власти пока не зажигают зеленый свет истории с «принудительным лицензированием».
Более того, в Минкультуры назвали эти картины «не соответствующими нашим ценностям». Однако это не смутило пиратов. По данным Telegram-канала Mash, «Оппенгеймера» уже показали в Новой Москве.
«Премьерный показ "Оппенгеймера" таки состоялся в России. Подпольно, секретно, в одном из кинотеатров в Новой Москве. Мы посмотрели. Несмотря на запрет от Минкульта, директор точки рискнул и решился дать три часа славы истории одного из создателей ядерной бомбы. Как итог: глянуть новую картину Кристофера Нолана пришли несколько десятков человек, полностью забив небольшой зал. В три часа дня за МКАДом», - рассказал таинственный инсайдер.
Накануне московский кинотеатр «Радуга» анонсировал показ «Барби» (с 7 сентября) и «Оппенгеймера» (с 9 сентября) под другими названиями. Поклонникам Марго Робби и Райана Гослинга предлагали купить билет на «Быстрые свидания», а желающим посмотреть на трехчасовое превращение «острого козырька» Киллиана Мерфи в физика-ядерщика указали на картину «Дубак». Однако, после того, как эта история стала достоянием СМИ, анонсы убрали с сайта кинотеатра.
Вместе с тем, студия Red Head Sound, объявившая 23 августа о завершении дубляжа «Барби», сегодня подтвердила, что «розовый бум будет 100%.
«Уважаемые зрители и кинопрокатчики, самый кассовый фильм года "Барби", перевернувший интернет с ног с на голову, готовится взорвать экраны российских кинотеатров в дубляже c официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга и Уилла Феррелла уже с 14 сентября. Ранее мы уже объявили дату 9 сентября, но, к сожалению, все сместилось не по нашей вине. Надеемся, что на этот раз все получится», - сообщает студия на своей странице «ВК»
КИНОСЕТИ: МУДРОСТЬ ВМЕСТО МИЛЛИАРДОВ
Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев говорил НСН, что сегодня для выживания кинотеатром нужен как минимум один фильм-миллиардер в месяц.
«Первый квартал был отработан очень хорошо, а во втором индустрия свалилась к тем показателям, которые не позволяют ей выживать.. Были потрясающие рекорды января, феерические цифры "Чебурашки", очень неплохие и вполне устраивающие индустрию цифры февраля и марта, но потом, к сожалению, конец весны и весь летний период прошли под знаком отсутствия крупного контента. Для того, чтобы индустрия и кинотеатры нормально себя чувствовали, каждый месяц должен выходить хотя бы один фильм-миллиардер, собирающий кассу более 1 млрд рублей. Сейчас у кинотеатров очень тяжелая ситуация, как "доскрипеть" до крупных релизов осени, которые пойдут с конца октября, в ноябре и далее», - отмечал Исаев.
При этом кинокритик Давид Шнейдеров объяснял НСН, что «Барби» могла бы стать тем самым спасением.
«Миллиард рублей мог бы собрать "Оппенгеймер", а "Барби" мгновенно догнала бы "Чебурашку" (собрал более 7 млрд рублей – прим. НСН). Вполне возможно, это был бы самый кассовый фильм года. Из предстоящих в этом году релизов, может быть, "Холоп 2" станет фильмом-миллиардером, "Есенин" - навряд ли. Если они сделают в этом году очередного "Последнего богатыря", возможно, он», - прогнозирует Шнейдеров.
Крупные киносети, в отличие от мелких, отказываются от нелегальных показов голливудских хитов. Их представители объяснили НСН, что до соответствующего решения властей не хотят комментировать эту тему.
Шнейдеров похвалил их за это и указал, чем обусловлена такая позиция.
«Воровать - нехорошо, этому учили с детства всех. Правообладатели продавать нам не хотят, значит мы воруем. Сети "Каро" и "Формула кино" поступают правильно и разумно, отказываясь показывать ворованный продукт. Они понимают, что ситуация не может тянуться вечно, но если сейчас показывать ворованное, после ее нормализации им американские студии больше ничего никогда не дадут. Сети поступают мудро, молодцы ребята из киносетей, которые отказываются это показывать», - разъяснил кинокритик.
МИНКУЛЬТУРЫ: «БАРБИ ХУЖЕ КАХИ?»
Вместе с тем, в Минкультуры дали понять, что не разрешат показывать в России «Барби» и «Оппенгеймер»
«Предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — сказал замминистра культуры Андрей Малышев, комментируя гениальную идею депутата Владислава Даванкова «провести эксперимент по принудительному лицензированию» двух недружественных картин
При этом ответ Малышева вызвал неоднозначную реакцию.
Член Совета Федерации Елена Афанасьева указала НСН, что Минкультуры должно действовать системно, запрещая не только западные, но и российские фильмы, разрушающие психику детей.
«Минкультуры должно действовать в этом направлении системно, а не только: это запретим, а тут разрешим, где головы отрубают. Помните, по всем каналам показывали фильм про злую куклу с ножом, которая всех убивала?» - напомнила сенатор.
Депутат Антон Горелкин удивился попытке Минкультуры «приплести» к «Барби» с «Оппенгеймером» духовно-нравственные ценности, указав, что эти фильмы намного лучше тех, которым выдавали прокатные удостоверения. А глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина «не поняла», почему при запрете «Барби» в России разрешают показывать «Непосредственно Каху» и «Дом-2». По ее мнению, проблема тут не в ценностях, а в авторских правах.
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