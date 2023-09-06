«Три часа славы!»: Нелегальный «Оппенгеймер» пришел в Москву раньше «Барби»

СЕКРЕТНЫЙ ПОКАЗ: «ДУБАК» И «РОЗОВЫЙ БУМ»

Громкие кассовые успехи «Чебурашки» и «Вызова» стали глотком воздуха для российских кинотеатров, но не спасением. Лето оказалось провальным, а свет в конце тоннеля может зажечь лишь «Холоп 2», премьера которого запланирована на 1 января. На этом фоне «Барби» и «Оппенгеймер» могли бы сделать кассу, однако российские власти пока не зажигают зеленый свет истории с «принудительным лицензированием».

Более того, в Минкультуры назвали эти картины «не соответствующими нашим ценностям». Однако это не смутило пиратов. По данным Telegram-канала Mash, «Оппенгеймера» уже показали в Новой Москве.

«Премьерный показ "Оппенгеймера" таки состоялся в России. Подпольно, секретно, в одном из кинотеатров в Новой Москве. Мы посмотрели. Несмотря на запрет от Минкульта, директор точки рискнул и решился дать три часа славы истории одного из создателей ядерной бомбы. Как итог: глянуть новую картину Кристофера Нолана пришли несколько десятков человек, полностью забив небольшой зал. В три часа дня за МКАДом», - рассказал таинственный инсайдер.

Накануне московский кинотеатр «Радуга» анонсировал показ «Барби» (с 7 сентября) и «Оппенгеймера» (с 9 сентября) под другими названиями. Поклонникам Марго Робби и Райана Гослинга предлагали купить билет на «Быстрые свидания», а желающим посмотреть на трехчасовое превращение «острого козырька» Киллиана Мерфи в физика-ядерщика указали на картину «Дубак». Однако, после того, как эта история стала достоянием СМИ, анонсы убрали с сайта кинотеатра.

Вместе с тем, студия Red Head Sound, объявившая 23 августа о завершении дубляжа «Барби», сегодня подтвердила, что «розовый бум будет 100%.

«Уважаемые зрители и кинопрокатчики, самый кассовый фильм года "Барби", перевернувший интернет с ног с на голову, готовится взорвать экраны российских кинотеатров в дубляже c официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга и Уилла Феррелла уже с 14 сентября. Ранее мы уже объявили дату 9 сентября, но, к сожалению, все сместилось не по нашей вине. Надеемся, что на этот раз все получится», - сообщает студия на своей странице «ВК»