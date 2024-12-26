Фильм «Новогодний экспресс» выйдет онлайн 30 декабря
Музыкальный фильм «Новогодний экспресс» выйдет в одном из российских онлайн-кинотеатров 30 декабря. В картине сыграли Ефим Петрунин, Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич, Олег Газманов и другие актеры и музыканты.
Национальный российский видеохостинг приводит пояснение режиссера проекта Эльдара Шариффа, который рассказал, что в ходе работы вдохновлялся фильмом из золотой коллекции советской классики – «Поезд идет на восток». Эту романтическую комедию Юлий Райзман снял в 1947 году. Сюжет картины начинается вечером 9 мая 1945 года, когда в Москве отмечают праздник Победы. В этот момент от Северного вокзала отходит поезд на Владивосток с героями.
По словам Шариффа, в нынешнем новогоднем проекте создатели хотели отразить ту же атмосферу лампового праздника, поддержки и тепла, без шумных песен и плясок, а также поддержать участников спецоперации. Отдельное внимание в проекте уделено военнослужащим, которые направляются домой в Новый год.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фильм снимали на новой площадке «Москино», которая была запущена в сентябре 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru