«Чебурашка» и «Салют-7»: Угольников назвал лучшие российские фильмы XXI века
Народный артист России в эфире НСН отметил кассовый успех сказки о Чебурашке, но назвал востребованной и военную тематику в кино.
Среди российских фильмов современности лучшими можно назвать семейную картину «Чебурашка» и очень удачную и захватывающую ленту «Салют-7». Об этом в интервью НСН заявил актер, режиссер и сценарист, народный артист России Игорь Угольников.
Портал «Кино Mail.ru» ранее составил по оценкам пользователей рейтинг лучших российских фильмов XXI века. Рейтингом стала картина «Брат 2» (2000) режиссера Алексея Балабанова. На второе место определили фильм Павла Лунгина «Остров» с Петром Мамоновым (2006), на третьем месте – историческая лента Александра Котта «Брестская крепость» (2010). В ТОП-10 также вошли картины «В августе 44-го» (2001), «Легенда №17» (2013), «Движение вверх», «Время первых», «Дурак» Юрия Быкова, «9 рота» и «Битва за Севастополь». Угольников рассказал, какие фильмы он добавил бы в этот рейтинг.
«Я бы отметил “Салют-7”, потому что это очень удачное и захватывающее кино, раскрывающее яркие страницы отечественной космонавтики. И как абсолютное сочетание и коммерческого успеха, и хорошего фильма — “Чебурашка”, которого можно посмотреть всей семьей», — сказал Угольников.
Собеседник НСН выразил уверенность, что еще долго будет актуальной военная тематика.
«Тема актуальная, особенно сейчас. Другое дело, что сегодня зритель, чувствуя всю ситуацию, может интуитивно отворачиваться от военной темы, потому что тяжело смотреть. Но я думаю, что военная тематика еще долго будет востребована применительно и к Великой Отечественной войне, и к спецоперации», — подытожил он.
В свою очередь генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал глупостью составление таких рейтингов.
«Я бы добавил в рейтинг совсем другие фильмы, но вообще это глупость — составлять такие списки», — заявил Шахназаров.
Ранее российская драма «Просточеловек» получила почетную награду на кинофестивале Nevada Women’s Film Festival в США.
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