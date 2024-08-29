«Чебурашка» и «Салют-7»: Угольников назвал лучшие российские фильмы XXI века

«Я бы отметил “Салют-7”, потому что это очень удачное и захватывающее кино, раскрывающее яркие страницы отечественной космонавтики. И как абсолютное сочетание и коммерческого успеха, и хорошего фильма — “Чебурашка”, которого можно посмотреть всей семьей», — сказал Угольников.

Собеседник НСН выразил уверенность, что еще долго будет актуальной военная тематика.

«Тема актуальная, особенно сейчас. Другое дело, что сегодня зритель, чувствуя всю ситуацию, может интуитивно отворачиваться от военной темы, потому что тяжело смотреть. Но я думаю, что военная тематика еще долго будет востребована применительно и к Великой Отечественной войне, и к спецоперации», — подытожил он.

В свою очередь генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал глупостью составление таких рейтингов.

«Я бы добавил в рейтинг совсем другие фильмы, но вообще это глупость — составлять такие списки», — заявил Шахназаров.

Ранее российская драма «Просточеловек» получила почетную награду на кинофестивале Nevada Women’s Film Festival в США.

