Фильм «Пророк» про Пушкина сравнили по смелости с «Преступлением и наказанием»
Интересно будет посмотреть, как российские зрители встретят фильм «Пророк. История Александра Пушкина», где поэт будет читать рэп, сказала НСН Ксения Болецкая.
Сериал «Преступление и наказание» был удачным экспериментом, который понравился не всем, однако оправдал ожидания создателей, заявила НСН директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая.
Сериал Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» вышел 2 ноября. Премьеру переносили четыре раза. По числу зрителей сериал обошел предыдущих рекордсменов — панк-сказку «Король и Шут» и драму «Игры» об Олимпиаде-80. Болецкая сказала, что новое прочтение классики Федора Достоевского было удачным экспериментом.
«Наши ожидания оправдались. Впечатление у зрителей и подписчиков противоречивое, но есть аудитория, которая высоко оценила сериал, поставив высокие оценки. Мы понимали, что это экспериментальный проект, который в итоге не всем понравится. Нам хочется, чтобы классика перестала быть немножко пыльной. Снимать экранизацию классики как она есть нам кажется не очень интересным. Это наше сугубо личное представление о прекрасном. Мы просто поймали себя на мысли, что, пройдя в школе классику и забыв её, через какое-то время возвращались к «Онегину», «Идиоту» и так далее. Это требует экспериментов. Посмотрим, как примут «Пророка», в котором Пушкин читает рэп. Нас не смущает история с экспериментами, для нас это новые выводы», - сказала собеседница НСН.
Картина «Пророк. История Александра Пушкина» является одной из самых ожидаемых киноновинок следующего года. Главную роль в киноленте сыграет российский актер, звезда фильма Шона Бэйкера «Анора» Юра Борисов.
Ранее «Кинопоиск» назвал 20 самых популярных проектов по итогам года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Самым популярным проектом года на сервисе стал сериал «Триггер» - за год его посмотрели более пяти миллионов подписчиков. Сейчас это не только самый популярный проект, но и крупнейший по аудитории поисковый запрос в истории онлайн-кинотеатра. Также в пятерку вошли «Холоп 2», «Беспринципные», «По щучьему велению» и «Три богатыря и Пуп Земли».
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