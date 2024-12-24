«Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым стал главным фильмом 2024 года
Российские кинематографисты назвали фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь главной кинокартиной 2024 года. Об этом со ссылкой на результаты опроса сервиса «Кинопоиск» сообщает «Газета.Ru».
Уточняется, что в голосовании приняли 178 деятелей культуры, в том числе Фёдор Бондарчук, Сергей Бурунов, Сергей Светлаков, Клим Шипенко, Алексей Герман-младший, Сарик Андреасян, Александр Петров и другие.
Лента «Мастер и Маргарита» получила в итоге 35 голосов. Второе место досталось фильму «Сто лет тому вперед» (16 голосов). Также в пятёрку лучших попали «Майор Гром: Игра» (5 голосов), «Холоп 2» (4 голоса) и «Воздух» (3 голоса).
Среди сериалов победу одержал проект «Трасса». В ТОП-3 также вошли «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Комбинация».
Ранее кинокартина, снятая сотрудниками федерального МЧС, впервые получила номинацию на национальную кинематографическую премию «Золотой орел» в разделе «Лучший неигровой фильм», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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