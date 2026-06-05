На Аляске оценили перспективы тоннеля между РФ и США через Берингов пролив

Строительство тоннеля через Берингов пролив, которое обсуждается на межгосударственном уровне, вызвало заметный подъем среди жителей Аляски, преимущественно выходцев из России. Об этом житель штата Илья Логинов рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru.

Логинов признался, что воспринял информацию о проекте с большим воодушевлением. По его словам, главными сторонниками идеи на Аляске стали именно бывшие соотечественники, для которых поездка на родину при наличии такого объекта перестанет быть сложным и затратным мероприятием.

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«Такие новости я оцениваю исключительно положительно, так как вне зависимости от геополитической ситуации наличие возможности удобного перемещения между двумя странами — это хорошо», — подчеркнул собеседник издания.

При этом Логинов отметил, что коренные американцы пока не разделяют подобного энтузиазма. По его наблюдениям, рядовые жители США о тоннеле либо ничего не знают, либо им это совершенно не интересно.

Тоннель интересен американским туристам, да и россиянам добраться на Аляску при надобности станет проще считает вице-президент РСТ Вадим Мамонтов, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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