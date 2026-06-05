На Аляске оценили перспективы тоннеля между РФ и США через Берингов пролив

Строительство тоннеля через Берингов пролив, которое обсуждается на межгосударственном уровне, вызвало заметный подъем среди жителей Аляски, преимущественно выходцев из России. Об этом житель штата Илья Логинов рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru.

Логинов признался, что воспринял информацию о проекте с большим воодушевлением. По его словам, главными сторонниками идеи на Аляске стали именно бывшие соотечественники, для которых поездка на родину при наличии такого объекта перестанет быть сложным и затратным мероприятием.