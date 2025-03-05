СМИ: Режиссер Андреасян заявил, что ненавидит фильмы Тарковского

Кинорежиссёр Сарик Андреасян в ходе лекции в московском Киноколледже №40 резко отреагировал на упоминание студенткой работ Андрея Тарковского. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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Он указал, что «ненавидит Тарковского, потому что Тарковский — это ужасно». По его словам, если студенты хотят быть «нищими, кончеными, блюющими кинематографистами», то ему не о чем с ними разговаривать.

«Я ненавижу авторское кино... Снимай фестивальное кино... получи «Оскар» и удиви, но ты этого не сделаешь», — ответил Андреасян на вопрос девушки, после чего нецензурно послал студентов и покинул собственную лекцию.

Ранее стало известно, что Андреасяна лишили водительских прав на полтора года за вождение машины в нетрезвом виде, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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