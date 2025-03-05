СМИ: Режиссер Андреасян заявил, что ненавидит фильмы Тарковского
Кинорежиссёр Сарик Андреасян в ходе лекции в московском Киноколледже №40 резко отреагировал на упоминание студенткой работ Андрея Тарковского. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Он указал, что «ненавидит Тарковского, потому что Тарковский — это ужасно». По его словам, если студенты хотят быть «нищими, кончеными, блюющими кинематографистами», то ему не о чем с ними разговаривать.
«Я ненавижу авторское кино... Снимай фестивальное кино... получи «Оскар» и удиви, но ты этого не сделаешь», — ответил Андреасян на вопрос девушки, после чего нецензурно послал студентов и покинул собственную лекцию.
Ранее стало известно, что Андреасяна лишили водительских прав на полтора года за вождение машины в нетрезвом виде, сообщает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина: ЦБ РФ поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов
- ФСБ задержала россиянина за призывы к госперевороту
- Центробанк обсуждает ограничение количества оформленных на человека карт
- СМИ: Режиссер Андреасян заявил, что ненавидит фильмы Тарковского
- Представители Трампа провели с Зеленским тайные переговоры
- СМИ: На Украине назвали «избирательной» приостановку обмена разведданными с США
- Экономист Щербаков: В ослаблении США из-за торговых войн есть плюсы для РФ
- «Рейган вертится в гробу»: В Сенате США раскритиковали политику Трампа
- Певица Анастасия Лютова откроет мартовскую серию концертов «Джаза на воде»
- Больше половины россиян признались, что страдают от усталости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru