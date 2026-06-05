Сборная России по футболу разгромила команду Буркина-Фасо

Команда России по футболу в Волгограде одержала уверенную победу над сборной Буркина-Фасо в товарищеском матче со счётом 3:0.

Отличившимися игроками в составе российской команды стали Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания. Первый мяч был забит уже на четырнадцатой минуте, затем успех поддержали Миранчук и Вахания, закрепившие преимущество на двадцатой и семьдесят третьей минутах соответственно.

На шестидесятой минуте встречи на поле появились дебютанты национальной команды полузащитник Амир Ибрагимов и защитник Кирилл Данилов. Соперник же играл в меньшинстве с сорок третьей минуты после удаления Мохамеда Уэдраого за нарушение правил.