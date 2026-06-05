Сборная России по футболу разгромила команду Буркина-Фасо
Команда России по футболу в Волгограде одержала уверенную победу над сборной Буркина-Фасо в товарищеском матче со счётом 3:0.
Отличившимися игроками в составе российской команды стали Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания. Первый мяч был забит уже на четырнадцатой минуте, затем успех поддержали Миранчук и Вахания, закрепившие преимущество на двадцатой и семьдесят третьей минутах соответственно.
На шестидесятой минуте встречи на поле появились дебютанты национальной команды полузащитник Амир Ибрагимов и защитник Кирилл Данилов. Соперник же играл в меньшинстве с сорок третьей минуты после удаления Мохамеда Уэдраого за нарушение правил.
Этот матч стал знаковым для российских футболистов, которые впервые за три игры смогли поразить ворота соперника. До этого российская сборная не смогла забить в матчах против Египта и Мали.
Накануне матча экс-нападающий сборной РФ Дмитрий Булыкин в беседе с НСН рассказал, что наши футболисты должны обыграть команду Буркина-Фасо с крупным счетом, несмотря ни на какие обстоятельства.
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