Пол Маккартни установил рекорд по числу возглавивших хит-парад дисков

Новый альбом поступил в продажу 29 мая и стал доступен на основных стриминговых платформах. Это 18-й сольный диск одного из основателей The Beatles, получивший название в честь улицы в ливерпульском пригороде Спик. Сейчас эта дорога ведет к аэропорту имени Джона Леннона — партнера Маккартни по легендарной группе.

Диск из 14 композиций подготовлена при участии американского продюсера Эндрю Уотта, известного по сотрудничеству с The Rolling Stones и Элтоном Джоном. В сольный альбом 83-летнего музыканта вошла совместная композиция с его давним коллегой по The Beatles барабанщиком Ринго Старром.

Ранее музыкальный обозреватель Денис Ступников в беседе с НСН поделился мнением, почему Metallica решила переиздать «Reload».

