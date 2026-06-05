Пол Маккартни установил рекорд по числу возглавивших хит-парад дисков
Пол Маккартни установил новый рекорд по числу альбомов, возглавивших британский хит-парад. По данным компании Official Charts Company, занимающейся составлением музыкальных чартов в Соединенном Королевстве, его новый диск The Boys of Dungeon Lane стал уже 24-м сборником, добравшимся до первой строчки.
Управляющие директора Official Charts Бекки Монахэн и Крис Остин отметили, что на протяжении 70 лет музыка Маккартни находит новые поколения поклонников, а последнее достижение стало свидетельством его выдающейся карьеры.
Новый альбом поступил в продажу 29 мая и стал доступен на основных стриминговых платформах. Это 18-й сольный диск одного из основателей The Beatles, получивший название в честь улицы в ливерпульском пригороде Спик. Сейчас эта дорога ведет к аэропорту имени Джона Леннона — партнера Маккартни по легендарной группе.
Диск из 14 композиций подготовлена при участии американского продюсера Эндрю Уотта, известного по сотрудничеству с The Rolling Stones и Элтоном Джоном. В сольный альбом 83-летнего музыканта вошла совместная композиция с его давним коллегой по The Beatles барабанщиком Ринго Старром.
Ранее музыкальный обозреватель Денис Ступников в беседе с НСН поделился мнением, почему Metallica решила переиздать «Reload».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- FIFA внедрит ИИ-сканер в соцсетях для защиты футболистов от оскорблений
- Пол Маккартни установил рекорд по числу возглавивших хит-парад дисков
- Глава ЛНР раскрыл планы по строительству 600 тысяч «квадратов» жилья
- Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной
- Эррол Маск обвинил западные СМИ в запугивании читателей
- Центробанк меняет порядок расчета официального курса евро к рублю
- «У людей нет денег»: Зюганов раскритиковал политику Центробанка России
- Пасечник заявил о переводе прифронтовых школ ЛНР на дистант
- В Совфеде оценили последствия гибели граждан Азербайджана из-за украинской атаки
- Кремль подтвердил тет-а-тет встречу Путина со Шредером