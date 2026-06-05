Глава ЛНР раскрыл планы по строительству 600 тысяч «квадратов» жилья
В Луганской Народной Республике (ЛНР) к 2028-2030 году планируется построить 600 тысяч квадратных метров жилья. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава региона Леонид Пасечник, передаёт РЕН ТВ.
По словам руководителя республики, несмотря на обстрелы и сложную военную ситуацию, власти продолжают вести восстановление дорог и жилых домов. Пасечник отметил, что в период с 2023 по 2025 год в ЛНР активно восстанавливались объекты незавершенного строительства, а местные власти осваивали работу в правовом поле Российской Федерации.
За этот период в регионе введено в эксплуатацию более 150 тысяч квадратных метров жилья. Глава ЛНР подчеркнул, что на данный момент в республике реализуются 73 строительных проекта.
«К 2028-2030 годам мы планируем выйти на показатели 600 тысяч квадратных метров жилья», — подытожил Пасечник.
Ранее Пасечник заявил, что часть учебных заведений в ЛНР, расположенных в прифронтовых районах, будет переведена на дистант, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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