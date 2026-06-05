Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», которая обеспечивала собственные нужды объекта. Об этом сообщили в Telegram-канале станции.
После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. На предприятии подчеркнули, что оборудование сработало штатно.
«Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано», — отмечается в сообщении.
Специалисты станции заверили, что радиационный фон не превышает установленных норм, а ситуация находится под постоянным контролем персонала.
В пятницу, 5 июня, ВСУ нарушили согласованный МАГАТЭ «режим тишины» и атаковали военнослужащих РФ во время ремонта линии Запорожской АЭС, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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