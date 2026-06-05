FIFA внедрит ИИ-сканер в соцсетях для защиты футболистов от оскорблений
Международная федерация футбола (FIFA) намерена расширить применение искусственного интеллекта в социальных сетях для сокращения числа оскорблений в адрес команд и игроков, сообщает Guardian.
К предстоящему чемпионату мира, стартующему в следующий четверг, 11 июня, организация предложила всем национальным федерациям бесплатно внедрить собственный ИИ-сервис модерации Respondology в социальных сетях.
Технология сканирует комментарии по 30 тысячам ключевых слов и скрывает расистские, гомофобные, женоненавистнические и прочие агрессивные сообщения менее чем за две секунды.
При этом автор оскорбления по-прежнему видит свой пост, но не знает, что он скрыт от других пользователей и передан в службу безопасности. Нарушителям могут запретить покупать билеты на матчи FIFA или посещать стадионы клубов.
Помимо этого, FIFA впервые проведет шоу с мировыми звездами в перерыве финала чемпионата мира, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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