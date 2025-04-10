«Подписание контрактов с подобными агентствами, как у Юры Борисова и Марка Эйдельштейна - это дорога в студийный Голливуд. Это принципиально другие гонорары, это другие бюджеты фильмов и другая реклама. Перед ребятами открывается дорога в студии. Подписание контракта дает персонального агента. В Голливуде есть 3-4 крупнейших актерских агентства, к которым прикреплены ведущие актеры. И агент очень тщательно следит за гонорарами. Если говорить о гонорарах Эйдельштейна, он появился на одной из тусовок с часами, которые стоят 1,4 миллиона долларов. Поэтому можно говорить о том, что у Борисова и у Эйдельштейна гонорары будут порядка шести нулей», - разъяснил кинокритик.

При этом он отметил, что Борисову буде сложнее, чем Эйдельштейну, из-за внешности и типажа.

«Главная проблема русских актеров в Голливуде – это язык, но Борисов говорил, что начинает его учить. При этом у Юры есть личная проблема под названием "типаж". Марк Эйдельштейн типажно абсолютно американец, без тени славян. Его называют русским Тимоти Шаламе. А для Юры сейчас самое главное – избежать стереотипа, шаблона, чтобы его не начали использовать так же, как его использовали в "Аноре", чтобы он не попал в струю бандитов, русских или нерусских, чтобы его не посадили на отрицательные роли», - заключил собеседник НСН.

Фильм Шона Бейкера «Анора» с участием Юры Борисова и Марка Эйдельштейна ранее получил пять премий «Оскар». После этого стало известно, что Эйдельштейн подписал контракт с американским агентством William Morris Endeavor (WME), сотрудничающим с Анджелиной Джоли, Робертом Дауни-младшим, режиссером Кристофером Ноланом и другими звездами, напоминает «Радиоточка НСН».

