«Битва за хайп»: Адвокат Лалаян заявил, что с Ивлеевой не взыщут миллиард
Те, кто подал новый иск против Ивлеевой, хотят заработать на чужом горе, отметил в эфире НСН Роман Лалаян.
Новый иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей после «голой» вечеринки обречен на провал, заявил адвокат звезд шоу-бизнеса Роман Лалаян в интервью НСН. Он отметил, что в истории российского права не было ситуаций, когда за моральный вред взыскивали такую сумму.
Накануне Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой после «голой» вечеринки в московском клубе Mutabor. Вторым ответчиком заявлено ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС). Как отметил ТАСС со ссылкой на истцов, они требуют взыскать с Ивлеевой и МТС миллиард рублей. Эту сумму, согласно исковым требованиям, ответчики должны перечислить в государственный фонд поддержки участников спецоперации на Украине «Защитники Отечества».
Ранее иск с такими же требованиями подавался в Хамовнический суд столицы (ответчиком по нему выступала только Ивлеева). По данным РИА Новости, первый иск отказались принять из-за нарушений в оформлении. Лалаян отметил, что новый иск также не будет удовлетворен.
«Битва за хайп продолжается. Люди увидели инфоповод и решили зацепиться за эту ситуацию. Участники уже расплачиваются за свои ошибки. Материал проверки имеется, людей наказали достаточно сильно и в финансовом, и в моральном плане. Каждый получит свое, в этом иске нет никакого смысла, это уже аморально со стороны тех, кто подает. На косточках никому не разрешено танцевать, на чужом горе деньги делать тоже не стоит. Если хотят за моральный ущерб взыскать миллиард рублей… В истории российского права и судопроизводства такого не было и вряд ли будет. Это какие-то ноунеймы (неизвестные – ред. НСН)», - сказал Лалаян.
«Голая» вечеринка Ивлеевой прошла в клубе Mutabor в ночь на 21 декабря 2023 года и получила широкий общественный резонанс. Ивлеева, а также несколько известных гостей вечеринки (Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак и Лолита) опубликовали видео с извинениями.
Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"), а одного из участников вечеринки, рэпера Vacio (Николая Васильева), оштрафовал на 200 тысяч рублей, а также арестовал сначала на 15 суток, потом еще на 10. Суд приостановил работу клуба Mutabor 10 января на 90 дней, передает «Радиоточка НСН».
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