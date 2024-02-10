СМИ: Банковские счета Киркорова заблокировала налоговая
У российского певца Филиппа Киркорова Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета. Причиной стала непогашенная задолженность артиста по страховым взносам, сообщает Telegram-канал SHOT.
Финансовые неприятности у артиста возникли из-за долга исполнителя перед ведомством в 47 тысяч рублей. У Киркорова заблокированы П счета в трех разных банках.
Певец пока не комментировал информацию журналистов.
Ранее Филипп Киркоров разом погасил налоговую задолженность в размере около 13 миллионов рублей после скандала, связанного с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru