СМИ: Банковские счета Киркорова заблокировала налоговая

У российского певца Филиппа Киркорова Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета. Причиной стала непогашенная задолженность артиста по страховым взносам, сообщает Telegram-канал SHOT.

Вынужденная подстраховка: Певцы и блогеры начали гасить налоговые долги

Финансовые неприятности у артиста возникли из-за долга исполнителя перед ведомством в 47 тысяч рублей. У Киркорова заблокированы П счета в трех разных банках.

Певец пока не комментировал информацию журналистов.

Ранее Филипп Киркоров разом погасил налоговую задолженность в размере около 13 миллионов рублей после скандала, связанного с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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ФОТО: РИА Новости
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