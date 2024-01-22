Суд взыскал с Киркорова 7,9 миллиона рублей долгов по налогам

«Мировой судья судебного участка №374 ... вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам», — указали в суде.

Размер задолженности исполнителя составляет 7 972 985 рублей. Также с Киркорова взыскали госпошлину в 24 тысячи 32 рубля 46 копеек.

Ранее СМИ сообщили, что в конце декабря Филипп Киркоров разом погасил задолженность по налогам в размере около 13 млн рублей. В частности, исполнитель выплатил 7,3 млн рублей имущественного налога, свыше 4 млн начислений по упрощенной системе налогообложения, 253 тысячи налога на транспорт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

