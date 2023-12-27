Мизулина сообщила о начале выездной налоговой проверки блогерши Ивлеевой

Федеральная налоговая служба начала выездную налоговую проверку блогера Анастасии Ивлеевой по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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Проверка стартовала 26 декабря и может завершиться возбуждением уголовного дела.

«Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надежных руках», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Ранее Анастасия Ивлеева организовала в Москве «голую вечеринку», в которой приняли участие многие российские знаменитости. После скандального мероприятия и сама блогер, и ее гости столкнулись с критикой и «отменой»: звезд лишают эфиров и рекламных контрактов. Кроме того, из-за вечеринки против Ивлеевой подали коллективный иск, потребовав взыскать миллиард рублей морального вреда за нравственные страдания заявителей, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Мизулина
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