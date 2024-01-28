Налоги и скандалы: Коучи против СМИ

Инфоцыгане пытаются спастись от внимания СМИ и налоговых проверок, но из-за агрессии оказываются в эпицентре скандалов, как в случае с нападением на журналистов «Известий».

На съемочную группу «Известий» напали, когда они пытались сделать репортаж с мероприятия блогера Инны Тлиашиновой в подмосковном коттедже в Химках, сообщает газета. Это произошло вечером 27 января.

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«Мы приехали на семинар «Инна Ленд», который проводит Инна Тлиашинова в частном коттедже за высоким забором. Подошли к дому, перед нами открылись ворота, и мы зашли внутрь. В доме шел семинар. Представились журналистами «Известий», в руках у меня был микрофон. Мы разулись, и я начала снимать на телефон, потому что у оператора запотела камера», — рассказала Графчикова.

По словам журналистки, охранники потребовали, чтобы репортеры прекратили съемку, а затем повалили Графчикову на пол и стали бить. Еще два человека напали на оператора. Женщину без обуви выставили из дома на мороз,отобрали телефон, попытавшись придушить, у оператора оказалась сломана камера, у него отобрали флешку, пишут «Известия».

На просьбы Графчиковой вызвать скорую помощь из-за удара головой ей сказали ждать, пока с ее телефона удалят отснятый материал.

Однако, журналист успела сохранить материал, и позже «Известия» его опубликовали.

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О здоровье журналистов

Медики диагностировали у журналистки гематому в правой лобно-височной области, а также ушибы мягких тканей головы,садины на верхних и нижних конечностеях. Врачи подозревают, что у женщины есть признаки сотрясения мозга.

На съемочную группу могли напасть из-за страха перед налоговой службой, пояснила Наталия Графчикова после беседы с правоохранителями.

Причина - в налогах

Сотрудники следственного отдела рассказали журналистке, что побывали на месте происшествия, однако в дом их не пустили. передает РЕН ТВ.

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По словам правоохранителей, организаторы мероприятия повели себя жестко с журналистами, потому что не хотели привлекать внимание со стороны СМИ, но получилось наоборот, подчеркнула журналистка.

Организаторы семинара якобы удалили видео с флеш-карты, а также - с камер видеонаблюдения дома, отказались от дачи показаний.

Не первые проблемы с налоговой

Инна Тлиашинова является автором онлайн-проекта «Мастер разборов» позиционирует себя как психолог. Аудитория ее YouTube-каналеа превышает 48 тысяч человек, на тысячу меньше пользователей на ее Telegram-канале. Последнее видео опубликовано 9 месяцев назад. Самая многочисленная аудитория у Тлиашиновой в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) - более 74 тысяч подписчиков.

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Тлиашинова обещает своим клиентам помочь найти предназначение и обрести финансовое благополучие. По словам блогера, ее клиентами являются певец Филипп Киркоров и продюсер Яна Рудковская.

В прошлом году заблокировало счета «Научно-исследовательского центра академии мастера разборов имени И. Тлиашиновой» из-за того, что организация не предоставила налоговую декларацию, пишет Lenta.ru.

Ранее блогер Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала, почему они с супругом Артемом не платили налоги. По словам блогера, они с мужем слушали «не тех людей». Уголовные дела против Чекалиной и ее мужа возбудили весной 2023 года. Их обвинили в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере. В общей сложности супруги выплатили задолженность в размере 504 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».






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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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