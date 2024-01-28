Налоги и скандалы: Коучи против СМИ

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«Мы приехали на семинар «Инна Ленд», который проводит Инна Тлиашинова в частном коттедже за высоким забором. Подошли к дому, перед нами открылись ворота, и мы зашли внутрь. В доме шел семинар. Представились журналистами «Известий», в руках у меня был микрофон. Мы разулись, и я начала снимать на телефон, потому что у оператора запотела камера», — рассказала Графчикова.

По словам журналистки, охранники потребовали, чтобы репортеры прекратили съемку, а затем повалили Графчикову на пол и стали бить. Еще два человека напали на оператора. Женщину без обуви выставили из дома на мороз,отобрали телефон, попытавшись придушить, у оператора оказалась сломана камера, у него отобрали флешку, пишут «Известия».



На просьбы Графчиковой вызвать скорую помощь из-за удара головой ей сказали ждать, пока с ее телефона удалят отснятый материал.

Однако, журналист успела сохранить материал, и позже «Известия» его опубликовали.