До 1,2 млн руб.: Билеты на «Щелкунчика» начнут продавать по «Пушкинской карте»
Билеты в Большой театр на балет «Щелкунчик» можно купить на официальном сайте организации и через аукцион.
С 15 декабря Большой театр начнет продавать билеты на новогодний балет «Щелкунчик» по «Пушкинской карте». Цена за один билет составит пять тысяч рублей. Купить их по программе можно будет с завтрашнего дня с 10:00 часов утра.
ДОРОГОЙ «ЩЕЛКУНЧИК»
Спектакли в Большом театре состоятся с 17 по 31 декабря. Чтобы попасть на них, зрителям нужно заранее создать личный кабинет на сайте организации. При этом билет можно приобрести только для себя лично.
2 декабря Большой театр открыл продажу билетов на «Щелкунчика» на своем официальном сайте. При этом в кассах билеты на этот балет не продаются.
Отмечается, что минимальная стоимость в «полной категории» составила пять тысяч рублей. Цена по категориям «60 плюс» и «Места низкой ценовой категории» будет аналогичной. При этом билет по программе «Молодежный» для зрителей от 14 до 22 лет доступен за 1 тысячу 250 рублей.
До этого представители индустрии сообщили, что в этом году в столице представлено много вариаций «Щелкунчика». Так, зрители смогут увидеть и балетные постановки, и ледовое шоу, цены на которые варьируются от 800 рублей до 85 тысяч рублей.
АУКЦИОНЫ И ЦЕНЫ
Между тем, в связи с «колоссальной популярностью» новогоднего представления в этом году было принято решение о продаже билетов на «Щелкунчика» через аукцион. Так, ставка варьируется от 100 тысяч рублей за один билет со стартовой стоимостью в 50 тысяч рублей до 1,2 млн рублей за четыре. Во втором случае речь идет о спектакле, который пройдет в Большом театре 28 декабря в 19:00. Начальная стоимость комплекта билетов на него составила 200 тысяч рублей.
При этом накануне ставка за два билеты в партер на первый ряд на балет, который пройдет 30 декабря в 12:00 и 19:00, достигла 300 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей.
На фоне этого театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский в интервью НСН заявил, что продажа билетов на «Щелкунчика» в Большом театре через аукцион вызывает недоумение.
«Мне кажется это довольно неожиданным предложением. Другое дело, что, если бы при этом остальные билеты стоили так, как в прошлом году, когда все говорили, что это очень дорого... А они стоят 20 тысяч. Мне кажется, что это политически неправильное решение», - сказал он.
До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Большом театре для борьбы со спекулянтами начали продавать только именные билеты.
Ранее заслуженный артист России, балетмейстер Игорь Колб в интервью НСН рассказал, что новое шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей» позволяет взглянуть на классику из «темного угла» Тима Бертона и поражает масштабом.
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