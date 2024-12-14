До 1,2 млн руб.: Билеты на «Щелкунчика» начнут продавать по «Пушкинской карте»

ДОРОГОЙ «ЩЕЛКУНЧИК»

Спектакли в Большом театре состоятся с 17 по 31 декабря. Чтобы попасть на них, зрителям нужно заранее создать личный кабинет на сайте организации. При этом билет можно приобрести только для себя лично.

2 декабря Большой театр открыл продажу билетов на «Щелкунчика» на своем официальном сайте. При этом в кассах билеты на этот балет не продаются.

Отмечается, что минимальная стоимость в «полной категории» составила пять тысяч рублей. Цена по категориям «60 плюс» и «Места низкой ценовой категории» будет аналогичной. При этом билет по программе «Молодежный» для зрителей от 14 до 22 лет доступен за 1 тысячу 250 рублей.