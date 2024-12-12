«От Мариинки до Бёртона»: Хореограф нового шоу «Щелкунчик» о переосмыслении классики

- Как возникла идея соединить загадочные миры Тима Бёртона с «Щелкунчиком» Гофмана и Чайковским? Не будет ли этот «микс» слишком шокирующим для зрителя или наоборот – в этом и есть концепция проекта?

- Новый год – это время чудес, время таинственных перевоплощений. Конечно же, на сегодняшний день удивить кого-то, имея огромное количество версий «Щелкунчика», фактически невозможно. Но идея, вдохновленная мирами Тима Бёртона, пришла не случайно, поскольку это, прежде всего, возможность из глубины, из темного угла посмотреть на происходящее, как собирается сама история, как можно ее преподнести в ином формате.

«Щелкунчик. Королевство летучих мышей» – это возможность сделать новую версию на основе произведений Петра Ильича Чайковского, обработать музыку таким образом, чтобы было в принципе непонятно, где ты находишься в тот или иной момент. Возможности цирка сегодня безграничны, и, как мне кажется, зрительская аудитория будет вовлечена в само действие. Зрителя абсолютно точно ждет ощущение реалистичной магии. Например, в нашем шоу есть воздушные гимнасты, которые могут быть представлены не просто мышами, а воздушными мышами. Сложно, конечно, такое увидеть, допустим, в любом академическом театре, но возможности шоу сильно расширяют эти горизонты.

- Каков масштаб новой постановки, какими будут главные «магниты» для зрителей?

- Масштаб, конечно, невероятный. Это полный состав оркестра, не уступающий академическому театру балета. Это частично приглашенные артисты из цирка с возможностью работы на многих форматах, огромное количество современных танцовщиков. В этой прекрасной новогодней истории задействовано более 300 человек. Действие происходит не только на сцене, и мы будем удивлять не только тем, что дирижер будет прилетать к оркестру, но и тем, что будет во время истории, что будет происходить в зрительном зале. Это и мыши, это и главные герои, которые будут появляться, прежде всего, из зрительного зала, взаимодействуя с публикой. Также и сама история будет увлекать и завлекать в прямом смысле всех пришедших в гости к нам на шоу.

- Насколько вольной в балетном плане будет новая интерпретация «Щелкунчика»?

- С одной стороны, достаточно сложно говорить о каких-то вольностях в формате и воспроизведении, а с другой - мы прекрасно знаем, кто такой Гофман, и знаем огромное количество интерпретаций и в театрах, и в фильмах, и в мультипликационных вариантах. Сценарий и либретто шоу написаны режиссером Мариинского театра Екатериной Малой, здесь заново переосмыслены главные герои. Есть и Крысильда, есть и Король мышей, это тоже не всегда используется. Благодаря этому по-другому разворачивается всем знакомый сюжет.