СМИ: Ставка за билет на «Щелкунчика» в Большом театре достигла 100 тысяч рублей

Максимальная ставка за один билет на аукционе на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре составила 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

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Стартовая стоимость составила 50 тысяч рублей. Представление состоится 25 декабря в 12.00. Наибольшая ставка за комплект из двух билетов составила 150 тысяч рублей при начальной цене 100 тысяч рублей.

Ранее Максимальная ставка за два билета на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в Большом театре, который пройдет 20 декабря, составила на аукционе 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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