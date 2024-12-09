СМИ: Ставка за билет на «Щелкунчика» в Большом театре достигла 100 тысяч рублей

Стартовая стоимость составила 50 тысяч рублей. Представление состоится 25 декабря в 12.00. Наибольшая ставка за комплект из двух билетов составила 150 тысяч рублей при начальной цене 100 тысяч рублей.

Ранее Максимальная ставка за два билета на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в Большом театре, который пройдет 20 декабря, составила на аукционе 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

