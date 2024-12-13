«Справедливость или реванш?»: Театры «проглотили» перезагрузку «Золотой маски»
Ольга Галахова объяснила логику реформы «Маски» на примере Табакова и Захарова, Марина Дмитревская возмутилась цензурой и обезличиванием творцов, а театральное сообщество тихо смирилось.
Реформаторы или реваншисты?
Театральные режиссеры и актеры больше не смогут получить персональную «Золотую маску» - Владимир Машков объявил об изменениях, согласно которым отныне российской национальной театральной премией будут награждаться исключительно спектакли.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, театральный критик Ольга Галахова и главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская обсудили логику, последствия и скрытые мотивы трансформации «Маски».
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Председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, являющийся также президентом «Золотой маски», сообщил в начале декабря об утверждении новой редакции положения о премии. Теперь награждать ей будут спектакли, а все частые номинации уходят в прошлое. Также не будет и такой номинации, как «Эксперимент».
Отныне «Золотой маской» будут отмечать не талант конкретного режиссера, актера или художника, а успех того или иного театра. В команду реформатора премии входила и театральный критик Ольга Галахова, которая объяснила смысл смелой реформы.
О.ГАЛАХОВА: «Премии существуют, чтобы определить лучших, не ошибиться и не нанести урон неправдой, они должны быть справедливыми. Большинство не назовет лучшего актера или актрису. Мы решили сделать так, как это делается в других странах, и награждать десять лучших спектаклей, а лучший спектакль не может обойтись без хороших актерских работ. Часто грандиозные роли оставались неотмеченными — например, Ирина Муравьева, сыгравшая Коробочку в “Мертвых душах”, Елена Яковлева в спектакле “Театр” театра “Современник”. Без премии “Золотая маска” остался Олег Табаков, Марк Захаров получил только “За честь и достоинство”, при том, что у некоторых других актеров было по двенадцать “Золотых масок”».
Такое объяснение не убедило главреда «Петербургского театрального журнала» Марину Дмитревскую. Она допустила, что за «перезагрузкой» премии могут стоять реваншистские мотивы тех, кто «Золотую маску» так и не получил.
М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Когда-то «Маска» возникала как премия творческих людей творческим людям, именно личностям, именно художникам, и именно благодаря ей возникали звездные имена. Сейчас прошлую «Маску» разрушили - то, что создавалось десятилетиями и всей страной. Мне кажется, что это какие-то чисто реваншистские действия, потому что логике эти реформы не поддаются. Сейчас премия будет вручаться номенклатурными работниками в связи с какими-то их желаниями. Награждаться будут спектакли в целом, и мы будем слышать все меньше имен. Так или иначе, объем отсмотренного рождал эти самые имена, а сейчас имен рождаться не будет. Будут безымянные регионы, которые надо поддержать, наградить, ну и все такое прочее. Я точно знаю, что в профессиональном сообществе - все-таки мы общаемся со всей театральной страной - репутация «Золотой маски» не просто упала, она закончилась. И новый формат устраивает только чиновников. Он творцов устроить не может, потому что они обезличены».
М.СИНТИН: «Возникает вопрос, зачем такому талантливому актеру как Владимир Машков потребовалось уничтожать «Золотую маску»? Неужели только из-за того, что он сам и его учитель Олег Табаков, мечтавший получить эту награду, так и не были замечены критиками и экспертами? Думаю, причина не в этом. Скорее, премия была слишком свободной и независимой, а время изменилось. И Машков как государственный человек был вынужден пойти на такие меры. Вместе с тем очень не хочется, чтобы этот период, когда лучших будут назначать чиновники от культуры, затягивался надолго».
Цензура и «пипетка»
По мнению Марины Дмитревской (на фото) больше всех от потери прежней «Золотой маски» пострадают провинциальные театры России.
М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Знание о том, что происходит в регионах, нам давала прошлая «Золотая маска» в том виде, в каком она была устроена. Сейчас это российское кровообращение абсолютно нарушено номенклатурным подходом к театру. Дело в том, что СТД из творческой организации превратился в многоступенчатую номенклатуру. Теперь каждый спектакль, который выдвигается на «Маску», проходит цензурирование в местных отделениях СТД. Вот представьте себе, что в маленьком городе творческие работники, занимающие должности в СТД, кого-то любят, кого-то не любят, кого-то продвигают, кого-то задерживают. То есть всякая свобода выдвижения спектакля на «Золотую маску» уже закончилась. Дальше это будет проходить довольно много фильтров и решаться какими-то казенными способами. «Маска» давала свободное общение всей страны: коллеги ездили, смотрели, писали. Сейчас же театры присылают видео, эксперты что-то как-то смотрят, сидя на диване, но даже если они все посмотрят как надо, все равно решать будут какие-то номенклатурные работники. Именно они будут выбирать те театры, которые им нужны в связи с какой-то их конъюнктурой».
Главред «Петербургского театрального журнала» посетовала, что информация из провинциальных театров сегодня поступает в масштабах «пипетки».
М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Я 32 года главный редактор самого большого театрального журнала и могу свидетельствовать: работать все труднее, потому что информация все более и более закрыта, театры «капсулируются». При советской власти мы ничего не знали о провинции, а именно с появлением «Золотой маски», с начала 90-х эта информация стала всеобщей. Режиссеры поехали по городам, информация стала открытой, как будто вся Россия распахнулась. Так было последние 30 лет... «Золотая маска» была замечательна тем, что она посылала людей в изнурительные, я бы сказала, командировки: ночь поспал и лети. Все время шла какая-то информация о том, что люди смотрят, и я прекрасно знала, что в каком регионе. А сейчас информация как из пипетки поступает, театры не очень хотят ей делиться, при этом закончилась и независимая экспертиза. «Золотая маска» играла роль независимой экспертизы. Она закончилась, на площадку вышли начальники».
Бунт, которого не было
Театральное сообщество не заступилось за «Золотую маску», громких заявлений на этот счет не слышно, при этом Марина Дмитревская считает, что национальной премии нужна замена.
М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Если прошлую «Золотую маску» получать было престижно, нынешнюю - не то что не престижно, а даже позорно. Переворот уже случился. Профессионалам было приятно получать экспертно-обоснованную независимую премию. Я критически относилась к любым премиям в области искусства, потому что это не спорт. Например, я сама бы никогда не выбрала между Додиным, Карбаускисом или Туминасом, но это не тот случай… Бывали годы, когда равнозначные спектакли конкурировали между собой, но сейчас я меняю свою точку зрения. Я думаю, что нужна какая-то новая независимая премия, чтобы килограмм весил килограмм, а 200 грамм было 200 грамм. Нужна премия с прозрачной экспертной структурой, как прежняя «Золотая маска», с профессиональным подходом, без каких-то «любит, не любит, плюнет или поцелует», без указивок или какого-либо цензурирования. Сейчас театры лишены какого-то объективного взгляда на свое искусство».
М.СИНТИН: «Невольно задаешься вопросом, а почему в Москве никто не выступил против ликвидации независимой театральной премии России? Никого уже видимо не осталось. Главными театрами руководят либо актеры, либо директора, которые по сути те же чиновники. Они могут лишь исполнять указания начальства. Остаётся надеяться, что русский театр переживет и это».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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