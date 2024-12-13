«Справедливость или реванш?»: Театры «проглотили» перезагрузку «Золотой маски»

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Театральные режиссеры и актеры больше не смогут получить персональную «Золотую маску» - Владимир Машков объявил об изменениях, согласно которым отныне российской национальной театральной премией будут награждаться исключительно спектакли.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, театральный критик Ольга Галахова и главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская обсудили логику, последствия и скрытые мотивы трансформации «Маски».

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Председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, являющийся также президентом «Золотой маски», сообщил в начале декабря об утверждении новой редакции положения о премии. Теперь награждать ей будут спектакли, а все частые номинации уходят в прошлое. Также не будет и такой номинации, как «Эксперимент».

Отныне «Золотой маской» будут отмечать не талант конкретного режиссера, актера или художника, а успех того или иного театра. В команду реформатора премии входила и театральный критик Ольга Галахова, которая объяснила смысл смелой реформы.

О.ГАЛАХОВА: «Премии существуют, чтобы определить лучших, не ошибиться и не нанести урон неправдой, они должны быть справедливыми. Большинство не назовет лучшего актера или актрису. Мы решили сделать так, как это делается в других странах, и награждать десять лучших спектаклей, а лучший спектакль не может обойтись без хороших актерских работ. Часто грандиозные роли оставались неотмеченными — например, Ирина Муравьева, сыгравшая Коробочку в “Мертвых душах”, Елена Яковлева в спектакле “Театр” театра “Современник”. Без премии “Золотая маска” остался Олег Табаков, Марк Захаров получил только “За честь и достоинство”, при том, что у некоторых других актеров было по двенадцать “Золотых масок”».

Такое объяснение не убедило главреда «Петербургского театрального журнала» Марину Дмитревскую. Она допустила, что за «перезагрузкой» премии могут стоять реваншистские мотивы тех, кто «Золотую маску» так и не получил.

М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Когда-то «Маска» возникала как премия творческих людей творческим людям, именно личностям, именно художникам, и именно благодаря ей возникали звездные имена. Сейчас прошлую «Маску» разрушили - то, что создавалось десятилетиями и всей страной. Мне кажется, что это какие-то чисто реваншистские действия, потому что логике эти реформы не поддаются. Сейчас премия будет вручаться номенклатурными работниками в связи с какими-то их желаниями. Награждаться будут спектакли в целом, и мы будем слышать все меньше имен. Так или иначе, объем отсмотренного рождал эти самые имена, а сейчас имен рождаться не будет. Будут безымянные регионы, которые надо поддержать, наградить, ну и все такое прочее. Я точно знаю, что в профессиональном сообществе - все-таки мы общаемся со всей театральной страной - репутация «Золотой маски» не просто упала, она закончилась. И новый формат устраивает только чиновников. Он творцов устроить не может, потому что они обезличены».

М.СИНТИН: «Возникает вопрос, зачем такому талантливому актеру как Владимир Машков потребовалось уничтожать «Золотую маску»? Неужели только из-за того, что он сам и его учитель Олег Табаков, мечтавший получить эту награду, так и не были замечены критиками и экспертами? Думаю, причина не в этом. Скорее, премия была слишком свободной и независимой, а время изменилось. И Машков как государственный человек был вынужден пойти на такие меры. Вместе с тем очень не хочется, чтобы этот период, когда лучших будут назначать чиновники от культуры, затягивался надолго».