«Властям надо вмешаться»: Безрукова о высоких ценах на билеты в Большой театр

Московский губернский театр, в котором работает Безрукова, в нынешнем сезоне представил несколько премьер, включая постановку «Без вины виноватые» по Александру Островскому. По словам актрисы, исполнившей в этом спектакле главную роль, пьеса, написанная в 1884 году, сегодня не теряет своей актуальности.

«Я люблю хорошие классические спектакли. Еще в начале прошлого века критики говорили, что Островский – русский Шекспир. Это высокий уровень страстей плюс русская душа. Ни один англичанин до такой глубины не доберется. Островский - действительно современная история про любовь, предательство, корысть, деньги. Истории, когда человеку вдруг подают руку помощи, или вдруг кто-то, кто должен был сломаться, выдерживает ситуацию, побеждает, и у него все налаживается. Это – про нас, мы такие», - пояснила она.

Ранее в Государственном академическом Большом театре России сообщили, что продажа билетов на балет «Щелкунчик» стартует 2 декабря в 10:00 мск. Они будут доступны только на официальном сайте театра, продажа через кассы отменена. Некоторые билеты можно будет приобрести на аукционе со стартовой ценой 100 тысяч рублей за два места. Помимо прочего спектакли в постановке Юрия Григоровича в конце декабря можно будет посмотреть на киноэкранах: 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00, передает «Радиоточка НСН».

