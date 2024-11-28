«Властям надо вмешаться»: Безрукова о высоких ценах на билеты в Большой театр
Актриса Ирина Безрукова в разговоре с НСН вспомнила чудо-Цискаридзе в Большом театре и заявила, что очень ждет премьеры мюзикла «Последняя сказка».
Стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре делает посещение спектакля недоступным для большинства россиян, что недопустимо, заявила корреспонденту НСН на церемонии вручения X ежегодной премии «Все цвета джаза» в Москве актриса Ирина Безрукова.
«Мне кажется, государство должно отслеживать эту историю. Это главный театр нашей страны, культовый спектакль, он совершенно фантастический. Мне довелось посмотреть "Щелкунчика" еще с Цискаридзе в роли Мышиного короля, это было прекрасно. Очень жаль, что на искусстве сегодня делаются такие деньги и не каждый человек теперь способен купить билет в театр», - заявила она.
Собеседница НСН отметила, что многие постановки, представленные столичными театрами в 2024 году, поразили ее.
«В Москве много премьер. Нет возможности ходить на все спектакли, но мне очень нравится то, что ставят в театре имени Евгения Вахтангова и театре имени Пушкина. Также недавно видела фантастический антрепризный спектакль "Мадам Бовари". Это было просто невероятно, но такой театр – не для всех, местами похоже на стендап, местами на прожарку. Это не классический Гюстав Флобер, а очень живой и чувственный спектакль. Еще с нетерпением жду нового мюзикла в Московском дворце молодежи "Последняя сказка". Уже слышала, что там будет что-то фантастическое», - сообщила она.
Московский губернский театр, в котором работает Безрукова, в нынешнем сезоне представил несколько премьер, включая постановку «Без вины виноватые» по Александру Островскому. По словам актрисы, исполнившей в этом спектакле главную роль, пьеса, написанная в 1884 году, сегодня не теряет своей актуальности.
«Я люблю хорошие классические спектакли. Еще в начале прошлого века критики говорили, что Островский – русский Шекспир. Это высокий уровень страстей плюс русская душа. Ни один англичанин до такой глубины не доберется. Островский - действительно современная история про любовь, предательство, корысть, деньги. Истории, когда человеку вдруг подают руку помощи, или вдруг кто-то, кто должен был сломаться, выдерживает ситуацию, побеждает, и у него все налаживается. Это – про нас, мы такие», - пояснила она.
Ранее в Государственном академическом Большом театре России сообщили, что продажа билетов на балет «Щелкунчик» стартует 2 декабря в 10:00 мск. Они будут доступны только на официальном сайте театра, продажа через кассы отменена. Некоторые билеты можно будет приобрести на аукционе со стартовой ценой 100 тысяч рублей за два места. Помимо прочего спектакли в постановке Юрия Григоровича в конце декабря можно будет посмотреть на киноэкранах: 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00, передает «Радиоточка НСН».
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