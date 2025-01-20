«Миллиарды и обман»: На что обиделись зрители «Волшебника Изумрудного города»

Три миллиарда рублей, собранные фильмом «Волшебник Изумрудного города», являются беспрецедентным успехом, при этом зрители разочарованы тем, что их не предупредили о продолжении, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Фэнтези режиссера Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» вышло на экраны кинотеатров 1 января 2025 года и на сегодняшний день собрало в прокате 3,093 млрд рублей. Картина основана на одноименной сказке Александра Волкова. Исаев объяснил, чем остались недовольны зрители.