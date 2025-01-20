«Миллиарды и обман»: На что обиделись зрители «Волшебника Изумрудного города»
Название фильма не говорило зрителям, что сказка оборвется на половине, поэтому многих разочаровало такое некорректное отношение, сказал в эфире НСН Роман Исаев.
Три миллиарда рублей, собранные фильмом «Волшебник Изумрудного города», являются беспрецедентным успехом, при этом зрители разочарованы тем, что их не предупредили о продолжении, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Фэнтези режиссера Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» вышло на экраны кинотеатров 1 января 2025 года и на сегодняшний день собрало в прокате 3,093 млрд рублей. Картина основана на одноименной сказке Александра Волкова. Исаев объяснил, чем остались недовольны зрители.
«Кому-то не понравились актеры, кому-то - девочка-исполнительница роли Элли, кому-то Тотошка, но основной негатив к этому фильму концентрировался на том, что многие зрители посчитали себя обманутыми, потому что им предоставили экранизацию не полной книги, а только половины первой из вселенных Александра Волкова. Экранизация книги прерывается, а далее зрители должны ждать продолжения на протяжении нескольких лет. Конечно, очень многим это не понравилось, в отличие от фильма "Финист. Последний богатырь", от которого такого разочарования у зрителей не было. Поэтому мы видели, как в конце праздников и после них "Финист" сначала потихонечку догонял "Волшебника", потом с ним сравнялся, а потом перегнал. При этом на кого-то подействовал этот негативный момент, кто-то к этому отнесся спокойно, получив положительную эмоцию. В любом случае сам факт достижения каким-либо фильмом отметки в 3 миллиарда рублей – это беспрецедентный успех по сегодняшним меркам», - сказал Исаев.
По словам Исаева, успеху фильма Волошина способствовал выход в праздники, при этом, по его мнению, на продолжение «Волшебника» зрители пойдут.
«Такие цифры достигаются, прежде всего, в новогодний период, в январские каникулы, когда люди традиционно проводят досуг в семейном формате. "Волшебник изумрудного города" как большое, сложно-постановочное семейное кино удовлетворил этот спрос, также как и "Финист". Если бы "Волшебник" выходил вне праздников, он бы однозначно не собрал 3 миллиарда. Думаю, что большинство зрителей, посмотревших первую часть, пойдут и на вторую. Это продюсерское решение, видение авторов, создателей картины, которые мы не в праве осуждать или обсуждать. Единственное, что абсолютно точно является недоработкой и упущением, сознательным или несознательным, это то, что людей об этом не предупредили. Это некорректное отношение к зрителю. В случае выпуска картин, разбитых на две части, будь то седьмой "Гарри Поттер", "Параграф 78", "Убить Билла" или еще что-то, все эти картины сразу заявлялись, как состоящие из двух частей, и зритель, идя на первую, знал, что будет вторая. При этом название фильма "Волшебник изумрудного города" с подстрочником про дорогу из желтого кирпича абсолютно не говорит о том, что это первая часть. От этого и идет разочарование», - заключил собеседник НСН.
Продолжение фильма Волошина, картина «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» заявлено создателями на 2026 год, а третья часть, «Возвращение домой», по данным СМИ выйдет в 2028 году.
С начала 2025 года уже три российских фильма преодолели планку сборов в миллиард рублей. Помимо «Волшебника» это вышедшая 1 января сказка «Финист. Последний богатырь» (сборы 2,480 млрд рублей) и комедия «Елки 11» (1,207 млрд рублей), которую показывают в кинотеатрах с середины декабря, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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